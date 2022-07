Nigeria: L'UE débloque 1,3 milliard de dollars pour faire face aux effets du changement climatique

Pour l'aider à faire face au changement climatique, l'Union européenne va débloquer 1,29 milliard de dollars pour appuyer l'effort climatique, le numérique et l'agriculture dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le financement aidera le Nigeria à diversifier son économie, notamment dans l'agriculture et les énergies vertes et à renforcer ses avantages comparatifs dans ces domaines. " Le financement aidera l'Union européenne à parvenir à un développement à faible émission de carbone (... ) créant des emplois pour les jeunes et favorisant la croissance économique ", a déclaré l'ambassadrice de l'UE auprès du Nigeria et de la Cédéao, Samuela Isopi.

C'était à l'occasion du 8e Business Forum UE-Nigeria. Il s'agit de financer 57 projets visant à réduire la vulnérabilité au changement climatique et la désertification, et à valoriser la transformation des déchets en énergie dans l'Etat de Cross River. Et, entre autres, une ferme piscicole dans l'Etat d'Ogun. Les fonds seront versés jusqu'en 2027 via le "Pacte vert". Face à la transition énergétique, le Nigeria doit revoir sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures (gaz et pétrole). Selon les données de la Banque mondiale, " 44,6% des Nigérians n'avaient pas accès à l'électricité en 2020 ".

L'UE a recommandé aux autorités nigérianes " de miser sur les énergies renouvelables et les solutions énergétiques propres, telles que le solaire hors réseau dont il est le premier marché ouest-africain, pour relever ce défi ". Au Nigeria, le secteur pétrolier représente 90% des recettes en devises et 7% du PIB. Par ailleurs, la Banque européenne d'investissement (BEI) accordera des prêts pour financer des routes rurales. " Les prêts souverains de la BEI soutiendront l'accès du secteur agro-alimentaire aux marchés en finançant des routes en milieu rural ainsi que les efforts d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets ", précise l'UE.

Cette contribution s'inscrit dans le cadre du projet "Team Europe Initiative (TEI) Nigeria Green Economy" piloté par l'UE, le Danemark, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas et centrée sur les nouvelles initiatives dans le secteur agricole, la politique gouvernementale d'intégration en amont ainsi que les opportunités d'accroître les exportations de gaz vers l'Europe.

Une balance commerciale excédentaire de 6 milliards de dollars

Les échanges bilatéraux Nigeria-UE ont atteint 28 milliards de dollars en 2021, avec un excédent de 6 milliards de dollars en faveur du Nigeria grâce aux ventes de pétrole et gaz à l'Europe. L'UE, premier investisseur au Nigeria, représente 20% du commerce avec le reste du monde. Par ailleurs, le Programme indicatif multi annuel de l'UE pour le Nigeria, qui couvre la période 2021-2024, a atteint 508 millions de dollars avec pour première priorité la promotion d'une économie verte et numérique.