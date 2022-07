Congo-Brazzaville: Livre - " La politique au pays de Makoko à 2021 " présenté au public

L'écrivain Georges Nguila a présenté son livre " La politique au Congo de Makoko à 2021 ", de 344 pages, le 6 juillet, dans le hall de l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville.

Constitué de deux grandes parties, à savoir " La précoloniale jusqu'à l'indépendance " et " Une analyse du système politique ", le présent ouvrage de Georges Nguila peint l'aventure des Congolais de l'antiquité à nos jours sur plus de 1000 ans. Une aventure mi-claire et obscure faite des hauts et des bas et qui aujourd'hui semble s'apparenter à une tragédie voilée. En effet, à travers ce livre, l'auteur secoue les certitudes, les idées reçues et bouscule les mentalités obsolètes affichant des faits parfois risibles, tragiques comme dans Le pleurer-rire d'Henri Lopes.

Dans son approche, l'investigation ne s'arrête pas qu'aux acteurs politiques mais aussi à la population entière et aux structures censées permettre le vivre-ensemble, autrement dit la vie publique ou politique. A ce propos, Georges Nguila s'est efforcé de démontrer que la paix et le développement sont possibles, à condition de renouveler la gouvernance qui devrait cesser de relever de la compétence exclusive de l'Etat et de renouveler la nation sur des bases nouvelles. " Nous devons changer le design politique, changer les gestions politiques, la nature des systèmes électoraux ainsi que le financement des partis politiques ", en pense-t-il.

Après la présentation du livre par l'auteur lui-même, la rencontre littéraire s'est poursuivie par une séance de questions-réponses entre le public et Georges Nguila. Si certains ont félicité l'auteur pour cette œuvre dont le travail a été de longue haleine en vue de remonter le temps afin de décrire l'histoire du Congo sur plus de 1000 ans, d'autres par contre ont fustigé l'esprit extrêmement critique de l'auteur sur l'évolution socio-politique du pays qui ne cadre totalement pas avec les faits passés.

Notons que l'ouvrage " La politique au Congo de Makoko à 2021 " a été publié à compte d'auteur.