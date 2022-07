Cote d'Ivoire: BASKETBALL - Mahama Coulibaly dresse un bilan satisfaisant de la fenêtre 3 des éliminatoires du Mondial et plaide pour un meilleur accompagnement

Pari réussi pour la Fédération ivoirienne de basketball (FIBB). En acceptant d'organiser la fenêtre 3 des qualifications de la Coupe du Monde 2023 à Abidjan, le président Mahama Coulibaly et son équipe visaient un double objectif. "Quand on venait organiser cette compétition, révèle le président de la Fédération ce mardi 5 juillet en conférence à Abidjan, on avait deux objectifs : le pari de l'organisation afin que la Côte d'Ivoire montre son savoir-faire organisationnel des grands évènements et celui de gagner les trois matchs".

Au terme des trois jours de compétitions, "Grâce à Dieu, à nos valeureux, vaillants, volontaires et engagés joueurs, grâce à la mobilisation de toute la Côte d'Ivoire, on a atteint cet objectif", se réjouit Mahama Coulibaly, entouré pour la circonstance, au siège de la Fédération à Treichville du capitaine Edi Guy Landry, Fofana Vafessa, Matthew Costello et Jean-François Kébé. Une performance, poursuit Mahama Coulibaly, permet à la Côte d'Ivoire de faire " un autre pas vers la qualification après avoir gagné les trois matchs", et cela même si "Tout n'a pas parfait".

Au cours de cette rencontre-bilan de la fenêtre 3 et de projection pour le futur, le patron de la balle au panier s'est montré reconnaissant : "Je voudrais dire merci à toute la population, au chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, en premier, au Premier ministre, au ministre des Sports, à notre président d'honneur Bruno Koné, pour nous avoir soutenu à atteindre cet objectif".

Assurer la qualification dès août 2022

Après la fenêtre 3 où la côte d'Ivoire s'est montrée intraitable dans la poule C, le futur est la qualification pour le Mondial en Indonésie-Japon-Philippines dès la prochaine fenêtre prévue en août prochain. Et pour rendre cet objectif plus plausible et réalisable, la Côte d'Ivoire sait ce qui lui reste à faire. "Nous avons fait notre part qui était de gagner trois matchs, de faire venir le public, d'envoyer le basketball dans tous les recoins du pays, à Gohitafla, Tipatipa, à Sangouiné, à Bondoukou, renchérit Mahama Coulibaly. Tout le monde a vibré à l'unisson. Ça n'a pas de prix.

L'appel que nous lançons aux autorités, c'est de nous permettre d'organiser de façon plus qualificative - parce que je pense qu'on a été plus dignes, braves et efficace en organisant cette fenêtre - mais je pense que la bravoure, l'efficacité, peuvent avoir des limites par rapport aux moyens qu'on voudrait avoir.

Je souhaite que pour la prochaine fenêtre les choses soient encore meilleures et j'ai foi parce que le pari est qu'on attendait de nous qu'on montre de quoi on est capables, et l'Etat fera le reste. C'est pour cela déjà que je peux vous dire que la prochaine fenêtre va se tenir ici.

C'est important qu'on soit plus accompagné pour que cette équipe soit plus heureuse". Surtout que pour la prochaine fenêtre, il suffit à la Côte d'Ivoire de gagner trois des six matchs à venir pour composter son ticket pour le Mondial. Et ce n'est pas ce qui est impossible aux Eléphants, même si les adversaires sont plus coriaces, le Nigéria, l'Ouganda et le Cap Vert, reconnait Edi Guy Landry. Non sans manquer d'explorer des voies qui mènent au succès.

"Accompagner les nouveaux objectifs"

"On a déjà passé un cap par rapport à ce qu'on avait avant. Mais on ne va pas se limiter à ça. Une équipe, plus elle grandit, la Fédération grandit également, et cela appelle à atteindre de nouveaux objectifs en ce qui concerne la préparation, les primes, notre engagement en tant qu'athlètes pour être plus fort.

Parce qu'on veut atteindre des objectifs plus hauts", relate le capitaine de l'équipe Edi Guy. Avant de demander aux autorités à accompagner les nouveaux objectifs de l'équipe et de lui permettre de faire face à l'adversité encore plus forte. "On ne peut plus se contenter de ce qu'on avait avant. On doit grandir et c'est dans tout, le corps médical, le staff technique, et tout ce qui est autour de l'équipe, de ses ambitions", précise-t-il.

Et au président de la Fédération d'ajouter : "Les résultats doivent s'accompagner de moyens. Vous savez la résilience, l'effort, les conditions dans lesquelles nous travaillons avec beaucoup de dignité. Mais vous savez, à un moment donné, quand on a 26 millions d'habitants qui vibrent à l'unisson pour une équipe comme celle-là, on ne fera pas la fine bouche pour dire qu'il faut que les conditions de cette équipe s'améliorent même si on est en milieu d'année, mais si on veut la qualification à la Coupe du monde, il faut des mesures exceptionnelles pour octroyer des moyens à l'équipe".

Et de façon concrète, le président Mahama Coulibaly souhaite que "les primes exceptionnelles que la Fédération essaie de mettre en place qui ne sont pas prévues dans le budget soient totalement prises en compte. On fait cette motivation pour que les joueurs soient à ce niveau de compétitivité parce qu'au-delà du patriotisme basique, il faut combler le manque à gagner lié au risque par rapport à leur club".

Un plaidoyer qui certainement ne tombera pas dans des oreilles de sourds parce que le ministre des Sports est tout aussi engagé pour la promotion de la destination Côte d'Ivoire et son prestige à l'international.