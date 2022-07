Soudan: Le sous-secrétaire aux AE rencontre le représentant du Secrétaire général de l'ONU

Le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères,l'ambassadeur Dafa'aAllah Al-Haj Ali, a rencontré Volker Peretz, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission d'UNIAMS au Soudan, afin d'examiner les meilleurs moyens de faciliter la mission de la mission et de mettre en œuvre les tâches qui lui sont confiées pour faciliter la transition démocratique.

Le sous-sécretaire a fais allusion à une lettre adressée par le Représentant spécial aux Forces du mouvement national, soulignant l'importance de l'exactitude dans la formulation des déclarations émises par la mission, afin d'éviter les interprétations qui pourraient nuire le processus de transition démocratique et semer la confusion et la confusion dans l'opinion publique, comme cela s'est produit dans le discours du mécanisme tripartite aux parties au dialogue et la confusion qui en a résulté.

Il a également souligné l'engagement de professionnalisme et d'impartialité de la part de la mission, dans le respect des valeurs, des principes et de la charte des Nations Unies, et l'importance de s'engager activement dans le processus de facilitation selon un plan précis avec des délais connus en afin d'atteindre les objectifs souhaités.

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU a exprimé ses regrets pour l'erreur qui a accompagné la publication de la première déclaration.

Le sous-secrétaire a porté de l'importance de la communication entre le Comité exécutif pour la coordination avec la Mission des Nations Unies concernant les tâches et le mandat de l'UNITAMS et la mise en œuvre de la matrice des exigences de transition.