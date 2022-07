Congo-Kinshasa: Au cours de sa visite à La Prospérité/Corée du Sud - L'Ambassadeur Cho Jaichel sollicite l'accompagnement de la presse congolaise durant son mandat

Cho Jaichel, ambassadeur de la République de la Corée du Sud en RDC était dans les locaux du Journal La Prospérité, le jeudi 7 juillet 2022. Dans son entretien avec le responsable de cet organe de presse, le diplomate Coréen s'est dit très heureux de l'accueil chaleureux. En effet, cette visite s'inscrit dans l'optique de générer de bons rapports avec les médias congolais, pour un accompagnement fondé durant son mandat.

Au cours des échanges avec le numéro 1 de ce quotidien d'informations, plusieurs sujets étaient passés au peigne fin, notamment celui de la coopération entre son pays et la RDC, des projets de développent et celui de la culture congolaise, dont il a d'ailleurs indiqué être naturellement proche du Congo à travers sa musique. A ce propos en effet, il n'a pas caché son admiration à l'endroit du feu Wembadio dit Papa Wemba dont il regrette sa disparition.

"J'aime bien rester dans ce beau pays. Avant de venir ici j'ai eu le temps d'étudier le pays, question de m'accommoder avec l'histoire, et je suis devenu un vrai fan de Papa Wemba. Lorsque je suis seul à la maison, je prends plaisir à écouter sa musique. Et quelques jours avant que je ne puisse venir m'installer ici, j'ai appris que la Rumba Congolaise a une place à l'UNESCO comme patrimoine immatériel ", a-t-il déclaré.

Pour justifier l'attachement entre les deux pays, Cho Jaichel a fait savoir que " même la nouvelle de la Rumba qui a été plébiscitée par l'UNESCO a été suivie en Corée et signée dans des reportages. Et même la mort de Papa Wemba en Côte d'Ivoire a été reportée dans des journaux de la Corée du Sud".

Par ailleurs, rassurant la pleine disponibilité de son pays de concourir à la croissance du Congo dans plusieurs domaines de développement, il conseille également que " la RDC a besoin d'une certaine identité, d'une force réunifiée pour son développement. Pour lui, l'histoire et la culture jouent un rôle important pour unir un peuple. Et il est maintenant temps que la RDC soit développée.

C'est dans ce contexte, dit-il, " que nous offrons de l'aide, et pas la moindre parce que parmi les projets que nous avons réalisés ici, il y a la construction du Musée national de la RDC, une construction qui nous a pris 7 ans, et nous avons eu la chance, à l'inauguration, de voir la présence du Président de la République Félix Tshisekedi.

Le Projet était financé à hauteur de 21.000.000 de dollar. Je suis très content de participer à la réalisation du Musée national, qui permet d'ailleurs à unifier et à consolider l'identité de la RDC. Ça permet aussi à coordonner et à harmoniser les forces et permettra pour le retour de tous les œuvres d'art qui sont en Belgique "

Gagnant-gagnant

Ayant connu plusieurs embûches dues à la guerre dans le passé, le processus de son désenclavement, la Corée se dit prête à partager son expérience avec la RD. Congo, en contribuant efficacement dans plusieurs secteurs de développement. " Mon Pays voudrait partager sa sagesse ainsi que ses expériences à d'autres pays et c'est comme ça que nous sommes ici pour partager et d'aider au développement de la RDC.

Comme vous le savez certainement, mon pays aussi a eu ses hauts et ses bas. Nous avons eu la guerre de la Corée il y a de cela 70 ans, et c'était pendant 3 ans, et tout (infrastructures... ) du pays était totalement par terre. Et avec une bonne volonté de suivi, le gouvernement a fait de son mieux et nous sommes arrivés à surmonter cela dans un laps de temps ", adit l'ambassadeur coréen.

Dans le but de préserver des relations gagnant-gagnant avec la RDC, Cho Jaichel a noté en outre que, son pays attend mettre en place une liste de projet à réaliser avec le Congo, à l'instar du Musée national et d'une usine pour la fourniture d'eau, à Lemba qui verra bientôt le jour.

" C'est pour ça que nous développons beaucoup de projets et ça va être une liste de projets, mais je veux insister sur l'un d'eux, c'est la construction d'une usine pour la fourniture d'eau, à Lemba, un projet en principe doit se terminer au mois d'août. Et nous pensons que ça sera pour fournir à 2.000.000 d'habitants de Kinshasa une eau potable".