Afrique de l'Est: João Lourenco obtient la relance de la Commission mixte - Félix Tshisekedi et Paul Kagame de nouveau à Luanda le 12 juillet prochain

*Sur invitation du Président angolais, João Lourenco, Félix Tshisekedi a rencontré Paul Kagame ce mercredi 6 juillet 2022, à Luanda, la Capitale de la République d'Angola. Aucun communiqué officiel n'a été signé, indique une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République. Toutefois, s'exprimant devant la presse à l'issue de cette rencontre, les trois chefs d'Etat ont pris l'engagement de maintenir le dialogue et d'amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Il a été décidé, sur base d'une feuille de route dite de Luanda, la relance de la commission mixte Rdc-Rwanda. La première rencontre de ladite Commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue le 12 juillet prochain à Luanda, en Angola. Mais, en attendant cette rencontre, les parties ont convenu dela cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC.

La tripartite de Luanda sur la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo vient de se terminer ce mercredi soir par l'établissement d'une feuille de route sur la relance de la Commission mixte RDC-Rwanda.

Après une rencontre à trois, les présidents Joâo Lourenco, Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'ont pas signé de communiqué final mais ils se sont plutôt exprimés devant la presse venue couvrir cette rencontre.

Les trois chefs d'Etat ont pris l'engagement de maintenir le dialogue et d'amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali.

Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mixte RDC-RWANDA.

En veilleuse depuis plusieurs années, la Commission Mixte RDC-Rwanda ne s'était plus réunie.

La première rencontre de cette Commission mixte, cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue le 12 juillet prochain à Luanda en Angola.

La feuille de route de Luanda note expressis verbis " une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali "; elle prévoit aussi " la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC ".

La feuille de route de Luanda prévoit le retour dans leur pays d'origine des réfugiés " et il y est stipulé que " toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des Etats. "