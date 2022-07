Congo-Kinshasa: Urbanisme et Habitat - Pius Muabilu encourage les congolaises à dénoncer tous les cas suspects de tentative de spoliation des biens de l'Etat

Pius Muabilu, Ministre d'Etat, Ministre de l'Urbanisme et Habitat poursuit son combat pour reconquérir les biens de l'Etat, en particulier les terrains et les immeubles pris illégalement par ceux qui se croyaient être au-dessus de la loi. Dans un communiqué officiel de ce mercredi 6 juillet 2022 publié par son cabinet et signé par Jules Kidinda, Conseiller en Communication et des questions politiques, le Ministre de l'Urbanisme et Habitat dénonce les nouvelles tentatives de spoliation des biens immobiliers du domaine privé de l'État, et dissuade toute personne à participer à des telles opérations.

KINSHASA, 06 juillet 2022 -Le Ministère de l'Urbanisme et Habitat informe l'opinion nationale et internationale que l'ampleur de la spoliation des biens, maisons et villas du domaine privé de l'Etat, telle que révélée par la Commission d'identification, a été alimentée, durant des années, par la complicité de plusieurs dignitaires, appuyés par les agents véreux de l'Urbanisme et Habitat, Affaires Foncières et Justice.

Le Ministère de l'Urbanisme et Habitat salue les résultats positifs de la campagne menée, sur instructions du Président de la République, Chef de l'Etat, pour récupérer l'ensemble des biens spoliés, et porte à la connaissance du public que des nouvelles tentatives de spoliation ont été récemment recensées et déjouées. C'est le cas des villas situées à Lubefu27, Kauka 1&2, Mpolo Maurice 9, Cocotier 12 dans la Commune de la Gombe.

Le Ministère de l'Urbanisme et Habitat affirme que les biens de l'Etat sont imprescriptibles, indisponibles et inaliénables, sauf autorisation expresse de la Haute Hiérarchie matérialisée par des actes réglementaires de désaffectation et d'attribution du Ministre de l'Urbanisme et Habitat. (Constitution du 18 février 2006, art. 160 et suivants de la loi dite Foncière).

Ainsi, le Ministère de l'Urbanisme et Habitat encourage la population congolaise, ou qu'elle soit, à jouer un rôle majeur dans la sécurisation de son propre patrimoine et à dénoncer tous les cas suspects de tentative de spoliation des biens de l'Etat.