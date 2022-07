Afrique: Electricité - L'ARE adhère à la RAERESA

L'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARE) est admise comme membre de l'Association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe (RAERESA), une agence du COMESA.

Professeur Sandrine NGALULA MUBENGA, Directeur général de l'ARE, a été notifié le 30 juin 2022, jour de la célébration de l'indépendance de la république démocratique du Congo, que son établissement devient membre à part entière de l'Association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe, RAERESA, en sigle. Son admission intervient quelques jours après l'Assemblée générale de la RAERESA, qui s'est tenue par visioconférence du 10 au 11 mai 2022.

" J'ai le plaisir de vous transmettre ci-joint le rapport final de la onzième assemblée générale annuelle (AGA) de l'association régionale des régulateurs de l'énergie pour l'Afrique orientale et australe (RAERESA) qui s'est tenue virtuellement les 10 et 11 mai ", indique Dr Mohamedain E. Seif Elnasr, Chef de Direction de la RAERESA, dans la lettre de notification adressée au DG de l'ARE.

A cet égard, indique-t-il, je suis heureux de vous informer que la 11ème Assemblée Générale de la RAERESA a approuvé l'adhésion à part entière de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Electricité (ARE) de la République démocratique du Congo (RDC) à la REARESA, l'adhésion étant ouverte aux organismes de régulation de l'énergie.

Dr Mohamedain E. Seif Elnasr précise que la décision d'intégrer l'ARE au sein de la RAERESA a été prise sans aucune objection, à l'unanimité. " Je souhaite également profiter de cette occasion pour vous féliciter, Autorité, d'avoir rejoint RAERESA ", argue-t-il.

Quid de la RAERESA ?

RAERESA est une agence spécialisée du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) ayant reçu mandat de promouvoir l'intégration et l'investissement dans le secteur de l'énergie dans la région du COMESA, en créant un environnement réglementaire harmonisé. Il s'agit d'in cadre à travers lequel les régulateurs nationaux coopèrent et échangent les meilleures pratiques.

Elle a été créée conformément aux articles 106... 109 du Traité instituant le COMESA. Ces articles, prévoient que les Etats membres du COMESA s'engagent à coopérer au développement et à l'utilisation conjoints des ressources énergétiques, à la création d'un climat d'investissement plus favorable pour encourager les investissements publics et privés, à l'encouragement de l'utilisation conjointe des installations de formation et de recherche...

La notification de l'ARE comme membre de la RAERESA, intervient une semaine après l'admission de cette instance congolaise de régulation du secteur de l'électricité à l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est (EREA). En effet, son adhésion à l'EREA s'est faite le 24 juin 2022, à Bujumbura, au Burundi, lors de la 14ème Session annuelle de l'Assemblée générale.