Angola: Elections 2022 - La CNE analyse la cartographie des bureaux de vote

Luanda — La Commission Nationale Electorale (CNE) soumet, ce vendredi, pour analyse et approbation, en plénière, la cartographie définitive, le nombre de Livres électoraux et le nombre d'Assemblées et de Bureaux de vote pour les élections du 24 août.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, au cours de la session plénière, les membres examineront et mettront également à jour le règlement sur le tirage au sort pour l'ordre des candidatures au scrutin, ainsi que le règlement sur le tirage au sort pour la répartition du temps et d'antenne de radio et de télévision de Candidatures

Dirigée par le président de la CNE, Manuel Pereira da Silva, la plénière sera informée de la proposition de formation des membres des assemblée et des bureaux de vote à l'étranger.

Les élections de cette année, qui verront pour la première fois la participation des Angolais de la diaspora, sont les cinquièmes de l'histoire de l'Angola, après celles de 1992, 2008, 2012 et 2017.

Plus de 14,399 millions d'électeurs sont attendus pour ce scrutin, dont 22 560 à l'étranger.