Ile Maurice: Consommation - La pénurie de viande attribuée aux restrictions vétérinaires

Cela fait deux semaines que la viande de boeuf, de cabri et de cerf se font rares sur les étals. Les consommateurs et les bouchers commencent à souffrir de cette pénurie, qui est attribuée aux restrictions vétérinaires.

Le manque se fait encore plus sentir à l'approche de l'Aidul- Adha. "Beaucoup de personnes ne pourront pas faire le sacrifice rituel cette année" confirme Dilchad Ben Delbar, éleveur de bétail. Il explique ce que problème a été soulevé depuis deux mois et qu'une rencontre avec le ministère de l'Agro-industrie a été sollicitée, mais il n'a pas eu de retour. Les restaurateurs font face au même problème. Un marchand de briyani dans le Nord explique que depuis une semaine environ, son chiffre d'affaires a chuté car il ne peut plus préparer de "briyani bef". "Même réponse des bouchers tous les jours. Ce n'est que la semaine prochaine que la situation devrait s'améliorer, selon eux."

La raison derrière cette pénurie, avance Rajesh Daumoo, directeur de la Mauritius Meat Authority (MMA), est les restrictions vétérinaires à cause de la fièvre aphteuse. L'importation de Rodrigues est plus compliquée. Déjà, dit-il, l'importation prend du temps car les animaux se trouvent sur différentes fermes. Après les avoir rassemblés, il faut effectuer des tests sur eux quatre jours avant le départ pour Maurice. Si parmi le lot, figurent des animaux malades, la quantité qui arrivera à Maurice sera moindre. Puis, à Maurice, il y a une quarantaine, et là aussi, en cas de maladie, le nombre diminue encore. "Ce sont ces restrictions qui causent la pénurie, mais nous ne pouvons pas faire autrement" dit-il, en ajoutant qu'une cargaison de 44 boeufs et 2 000 cabris et moutons arrive au pays aujourd'hui.

Quant à l'Eid-ul-Adha, Rajesh Daumoo avance que des personnes avaient demandé un permis d'importation, mais par la suite, ils ne l'ont pas fait, ce qui a créé le manque de bétail pour la fête.