Madagascar: Disciples FC - " Une saison assez satisfaisante ", confie le SG Tojo Razafintsalama

interview

Éliminé après la séance de tir au but, des demi-finales de Pro League par l'Ajesaia et par Elgeco Plus en Coupe de Madagascar, on ne peut pas dire que Disciples FC ait raté sa saison. Son Secrétaire général, Tojo Razafintsalama dresse un bilan où se mélangent frustration et satisfaction dans une interview exclusive.

Disciples FC a échoué en demi-finales du championnat et de la Coupe après les fatidiques tirs au but. Faut il y voir un signe pour un avenir meilleur?

" Nous avons certes connu de la malchance mais la saison reste satisfaisante. On espère surtout vivre une nouvelle saison meilleure car le groupe est très compétitif. "

Comment comptez-vous y prendre ?

" Il faut apporter les corrections nécessaires en rajeunissant l'effectif mais pas d'une manière radicale car nous avons encore besoin de l'expérience de certains cadres tels Toby et Tantely. On va certainement revoir l'effectif. Ceci dit, la relève se faisait automatiquement avec l'arrivée de Anjara Kanté mais aussi de Faniry et Ejema. "

Peut-on savoir comment vous allez vous y prendre ?

" Nous avons notre méthode faite maison avec nos réserves au sein de Disciples Analamanga et celui de Betafo mais cela ne nous interdit pas de recruter d'autres joueurs pour renforcer nos lignes. Mais dans le cadre de ce projet de développement du football à Madagascar, Disciples a aussi son équipe féminine basée à Betafo et qui vient de faire parler d'elle en battant son homologue du CFFA sur le score de 7 à 1. Tout cela pour vous dire que notre club entend rester un acteur du développement de cette discipline si chère au président Andry Rajoelina que nous ne remercions jamais assez pour avoir offert un stade synthétique à Betafo "