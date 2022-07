Sénégal: Pour une agriculture innovante et économiquement durable - L'Isra, l'Unis et l'Aatf mutualisent leurs efforts

L'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), l'Union Nationale Interprofessionnelle des Semences du Sénégal (UNIS) et la Fondation Africaine pour les Technologies Agricoles (AATF) ont signé un accord de partenariat pour accompagner la politique agricole de l'Etat du Sénégal à travers es projets et programmes. A cet effet , une table ronde entre les différents acteurs de la chaine de valeur a été organisée hier, jeudi 7 juillet à l'Isra.

L'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), l'Union Nationale Interprofessionnelle des Semences du Sénégal (UNIS) et la Fondation Africaine pour les Technologies Agricoles (AATF) ont noué un accord de collaboration pour accompagner la politique agricole de l'Etat du Sénégal à travers des projets et programmes. Il s'agira de mettre à la disposition des pouvoirs publics des technologies appropriées pour générer des connaissances et créer et sélectionner des variétés qui seront adaptées aux différentes zones agro écologiques.

"L'objectif de l'initiative est d'améliorer les performances d'importantes chaines de valeurs de notre pays en s'appuyant sur la génération et la dissémination de connaissances de nos technologies agricoles ainsi que le renforcement des capacités des acteurs et de leurs organisations. Face aux nombreuses contraintes qui affectent les objectifs de développement de nos Etats qui impactent négativement la sécurité alimentaire et nos moyens d'existence, il est plus que nécessaire de mobiliser toutes nos perspectives pour une réponse appropriée", explique Momar Talla Seck directeur général de l'Isra.

Modou Thiam président de l'union nationale interprofessionnelle des semences pense que ce compagnonnage va booster nos filières agricoles et les chaines de valeurs en adoptant de nouvelles technologies. "L'autosuffisance agricole est un problème de production et de productivité, parce que nous ne sommes plus dans un pays isolé mais, dans un monde interdépendant. Nous sommes ouverts au marché international, il y a des produits qui viennent nous concurrencer. Donc, il nous faut régler le problème de production et de productivité. C'est pourquoi nous avons noué ce partenariat pour travailler dans une collaboration d'échange de technologies", a-t-il laissé entendre.

Selon Pape Malick Ndaw, représentant du ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, les interventions qui seront proposées par ces 3 partenaires visent une augmentation de 30% de la production pour les agriculteurs, une augmentation d'au moins 20% des revenus des autres acteurs de la chaine de valeur et une augmentation de 30% de l'implication des femmes et des jeunes dans les chaines de valeurs ciblées sur une période de 5 ans . Par ailleurs, il relève que ce partenariat avec l'Aatf comprendra divers aspects de renforcement de capacité de différents acteurs y compris le système semencier, la recherche et la vulgarisation dans la fourniture de service aux agriculteurs.