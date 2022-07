Congo-Kinshasa: Bloc !

Oui, le Sommet de Luanda a bel et bien eu lieu. L'entente autour de cette médiation était grandissime. Qu'en est-il des résultats ? Parlerons-nous toujours de l'agression rwandaise ? Quel sera donc le nouveau discours de Kinshasa ? Les deux parties ont-elles fumé le calumet de la paix ? Beaucoup s'interrogent. Quoi qu'il en soit, l'objectif pour le Président angolais était d'aider les deux parties à restaurer la confiance. Finalement, la tripartite aura décidé d'un processus de désescalade entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mixte RDC-RWANDA qui ne s'était plus réunie depuis plusieurs années. Cette commission va tenir sa première rencontre le 12 juillet prochain à Luanda en Angola.

Ladite feuille de route stipule notamment une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali.Elle prévoit aussi la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC. Elle stipule le retour dans leur pays d'origine des réfugiés.

Et aussi, le texte précise que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des Etats. Malgré les belles paroles, les congolais, témoins de plusieurs atrocités à l'Est depuis plus de 20 ans, demeurent incrédules quant à l'issue. Après tout, que vaudrait aujourd'hui la parole de Paul Kagame ? Il va de soi, pour nous, petit peuple, y compris nos dirigeants, notre Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, tous, à l'unanimité, de se montrer vigilants, étant donné que l'on ne sait pas jusqu'à quand cette situation va durer.

Dans l'entretemps, la RDC devrait, à tout prix, renforcer ses positions, renforcer ses éléments des FARDC, les mettre dans les meilleurs des conditions pour tirer les meilleurs d'eux. Quelle sera la suite des résolutions prises lors du conclave de Nairobi, consacrant le déploiement de la Force Régionale dans les zones concernées par l'insécurité en RD Congo ?

Dieu seul sait comment ce feuilleton va finir. Etant un peu hospitalier, les congolais ne veulent que fumer le calumet de la paix en dépit de toute négociation. Dans l'entre-temps, les congolais doivent faire bloc derrière le Chef de l'Etat pour aller au bout de cette démarche pour la paix à l'Est.