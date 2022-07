Tunisie: Long Covid - Symptômes, traitements, contagieux... ?

L'OMS a finalement reconnu la maladie de Covid Long et, à ce jour, on a pu identifier plus de 50 manifestations cliniques du "Long Covid". Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les symptômes ? Peut-on le considérer comme une affection à part entière ?

Plusieurs signes cliniques peuvent persister pendant des mois après la guérison d'une infection au Covid, en particulier la fatigue chronique. Cette fatigue est si importante qu'elle interfère avec la vie quotidienne des patients, les empêchant d'effectuer les tâches courantes. De même, plusieurs autres symptômes ont été rapportés, tels que la perte de l'odorat et du goût sans récupération après plusieurs mois. Ces différentes alertes ont conduit l'Organisation mondiale de la santé à analyser cette nouvelle maladie chronique.

L'OMS a finalement reconnu la maladie de Covid Long et l'a définie comme suit: "La maladie post-Covid-19 survient chez des personnes ayant des antécédents d'infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, généralement 3 mois après l'apparition du Covid-19 avec des symptômes qui persistent pendant au moins 2 mois et qui ne peuvent être expliqués par aucun autre diagnostic".

85% se sentaient en bonne santé avant l'infection

Pour en savoir plus sur cette nouvelle maladie dont on ne parle pas assez, La Presse a contacté Dr Kaissar Sassi, médecin anesthésiste-réanimateur au CHU de Toulouse et membre-fondateur de l'Association des médecins tunisiens dans le monde (Amtm), qui nous a précisé que des chercheurs néerlandais ont été alertés par une étude scientifique qu'ils ont menée auprès de personnes ayant été infectées par la Covid.

Cette étude a évalué le rétablissement de ces personnes et le temps nécessaire pour un retour à une vie normale. Les chercheurs ont constaté que les symptômes ressentis 3 mois après l'infection par le Covid étaient très courants. 7% de cet échantillon de patients ont signalé un changement majeur de leur état de santé 3 mois après l'infection. Moins de 10% se sentaient en bonne santé 3 mois après l'infection, alors que 85% se sentaient en bonne santé avant l'infection.

Et donc, les études scientifiques ont montré que 80 % des personnes atteintes de Covid-19 continuent à présenter au moins un symptôme au-delà de 2 semaines après l'infection. Au-delà de ces deux semaines et selon la Haute autorité de santé française, la persistance de ces symptômes concernera au moins 20% des patients et 10 % après 3 mois.

Par ailleurs, plusieurs études radiologiques par des scanners thoraciques ont aussi confirmé la persistance de lésions pulmonaires après 3 mois d'infection. Cela concerne 50% des patients ayant eu la Covid. Et, à ce jour, nous avons pu identifier plus de 50 manifestations cliniques du "Long Covid".

Quels symptômes ?

A une question sur les symptômes les plus fréquents, Dr Sassi a indiqué que les cinq symptômes les plus courants qui peuvent persister après une infection par le Covid sont, par ordre décroissant, la fatigue (58 %), les maux de tête (44 %), le déficit d'attention (27 %), la perte de cheveux (25 %) et l'essoufflement (24 %). Un autre effet secondaire signalé par les patients atteints de "Covid long" est le manque de concentration. Les patients décrivent des difficultés de concentration, comme s'ils avaient un "brouillard cérébral".

Dans la liste suivante, on cite les symptômes recensés à ce jour par ordre décroissant de fréquence : Fatigue - Maux de tête -Trouble de l'attention -Chute de cheveux - Difficulté respiratoire. Non récupération du goût - Non récupération de l'odeur- Douleurs articulaires - Toux -Nausées ou vomissements - Douleurs/inconfort thoracique - Troubles de la mémoire - Acouphènes ( sifflements des oreilles) - Anxiété - Dépression - Troubles digestifs - Perte de poids - Augmentation de la fréquence cardiaque au repos -Douleur générale - Fièvre intermittente - Trouble du sommeil - Frissons - Yeux rouges - Fibrose pulmonaire - Œdème des membres - Vertiges - Troubles de l'humeur.

Qu'en est-il de la Tunisie ?

Par ailleurs, des chercheurs britanniques ont réussi à identifier les facteurs prédisposant au développement de ces séquelles de Covid. Le Dr Carole H. Sudre et ses collègues pensent que le fait de cumuler cinq symptômes dans la phase aiguë d'une infection au Covid augmente significativement le risque de développer un "Long Covid" par la suite. Les deux autres facteurs de risque rapportés par les chercheurs qui augmentent le risque de développer un Covid long sont l'âge de plus de 50 ans et le sexe féminin.

En ce qui concerne les recherches en Tunisie, Dr Sassi a indiqué qu'une étude est actuellement menée par l'équipe médicale du professeur Mansour Njah du service d'hygiène de l'hôpital universitaire Farhat-Hached. L'équipe médicale tente d'identifier les symptômes du Covid long dans la société tunisienne et son pourcentage. Les résultats ne sont pas encore publiés.

S'agissant des traitements du Covid long, ils sont principalement symptomatiques, tels que des analgésiques et des vitamines. "Mais cela ne doit pas vous empêcher de consulter un médecin. Car dans certaines situations, d'autres traitements se révélent nécessaires tels que la rééducation qui peut présenter un intérêt majeur. Par exemple, la rééducation olfactive, en cas de troubles de l'odorat, a montré un bénéfice dans la récupération de ce sens. D'autres complications et séquelles du Covid nécessitent une prise en charge spécialisée et parfois des traitements au long cours", a-t-il souligné.