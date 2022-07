Congo-Kinshasa: Kisangani - Le ministre de l'EPST lance la campagne "Pas d'école sans banc"

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Tony Mwaba Kazadi a remis symboliquement au gouverneur de province par intérim de la Tshopo, 500 bancs à titre symbolique sur un total de 1500 bancs disponibles. Il a ainsi lancé jeudi 7 juillet à Kisangani de la campagne " Pas d'école sans banc ".

Pour le ministre de l'EPST, il ne s'agit pas de la distribution des bancs aux écoles de la Tshopo, mais plutôt de la sensibilisation et la conscientisation des autorités provinciales et les gestionnaires d'écoles par rapport à leur responsabilité. Ceux-ci doivent récupérer cette campagne et se rassurer qu'il n'existe pas d'école sans banc.

" Notre système éducatif a déjà été décentralisé, la construction, la réhabilitation et même l'équipement de nos écoles, c'est une prérogative des provinces. Et vous allez voir avec le Proved et les autres qu'à la fin de chaque mois qu'il ne sera plus que le chef d'établissement finance même la fabrication de cinq bancs... ", a indiqué le ministre de l'EPST.

De son côté, le Gouverneur intérimaire Maurice Abibu promet de pérenniser cette campagne jusqu' à atteindre l'objectif assigné :

" Nous sommes une province d'abord à vocation forestière, il y a l'exploitation de bois d'art, nous n'allons pas manquer des bancs. Ça doit être une préoccupation pour le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial va récupérer cette campagne pour que demain on ne parle plus d'une école sans banc dans la province de la Tshopo. "

Ces bancs fabriqués par le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation avec la main d'œuvre locale sont destinés au préalable aux écoles qui se trouvent dans les besoins, a souligné Tony Mwaba.