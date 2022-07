Congo-Kinshasa: Le REDHO déplore la recrudescence des cas d'assassinats à Butembo

Le Réseau pour les droits de l'homme (REDHO) se dit, jeudi 7 juillet, préoccupé par la recrudescence des cas de meurtres et d'assassinats des civils dans la ville de Butembo et ses environs. Six cas ont été documentés cette semaine par cette organisation de défense de droits de l'homme et qui impliquent des combattants Maï-Maï.

" Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de treize cas d'assassinats. En date du 4 et 5 juillet, il y a eu au moins six cas dont deux, aux environs de Lubero ; et quatre en pleine ville de Butembo ", a indiqué le coordonnateur du REDHO, Muhindo Wasivinywa.

Il interpelle les services de sécurité à mettre tout en œuvre pour endiguer cette insécurité :

" Aux autorités judiciaires, militaires et civiles de diligenter des enquêtes pour que les auteurs soient connus et qu'ils puissent être jugés conformément à la loi. Pour tous ces treize cas d'assassinats, nous n'avons jamais reçu le résultat d'une enquête. Maintenant, on se demande que font les services judiciaires au niveau des enquêtes qui doivent être diligentées, mais aussi aux services de sécurité, police, FARDC, ANR de faire tout pour prévenir des cas d'assassinats. "

Il estime qu'on ne peut pas chaque fois constater les faits au lieu de les prévenir. Muhindo Wasivinywa demande aussi à la population de collaborer avec les services de sécurité pour essayer de décourager ces malfaiteurs.

" Les gens qui faisaient de petits commerces, des ventes des vivres qu'ils récupèrent dans des marchés périphériques, ils ne le font plus. C'est là que vous allez trouver que l'économie est vraiment bloquée à cause de cette insécurité ", a déploré Muhindo Wasivinywa.