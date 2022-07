Algérie: Le Musée de Sétif remporte le concours du programme "Guide culturel" de l'Alecso

Alger — Le Musée public national de Sétif a remporté le prix du concours "Guide culturel", un programme organisé par l'Organisation arabe pour l'Education, la culture et les sciences (ALECSO), dont les résultats ont été annoncés sur le site de l'Organisation.

La directrice du Musée public national de Sétif, Mme Khalafallah Chadia a affirmé que la distinction de son établissement qui a participé à l'évènement en tant que représentant du ministère de la Culture et des Arts, vient récompenser son travail en matière de "consécration du message muséal auprès des enfants", à travers l'organisation de visites quotidiennes, outre "son programme visant à transmettre le message muséal aux établissements éducatifs et sociaux entre autres, notamment dans les zones éloignées".

Le Musée s'est également distingué depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) par la programmation d'activités virtuelles sur les réseaux sociaux (facebook), comportant en plus des visites virtuelles au Musée, l'organisation de concours, de jeux et la projection de vidéos...etc, et ce dans le cadre de son activité visant à faire passer le message muséal et à maintenir le contact avec le public.

Le programme du "Guide culturel" a connu une participation officielle et des candidatures individuelles de divers pays arabes. Des prix ont été remis dans d'autres catégories, tels que le prix d"'Excellence en matière de guide muséal et culturel" (pour les autorités et les ministères) et le prix d"'Excellence en matière de guide muséal et culturel" (pour les musées et les sites archéologiques).

Organisé sous le slogan "Avec le passé, nous nous tournons vers l'avenir", ce programme vise à éveiller la positivité de la jeunesse arabe et à l'inciter à s'intéresser à son patrimoine, à le préserver et à le promouvoir, ainsi qu'à préparer un guide culturel de qualité, en lui fournissant les expériences et les qualifications requises.

Le programme tend, par ailleurs, à mettre en place une relation forte et qualitative entre les musées et les familles pendant et après la période cet événement.

Le Musée national public de Sétif, créé en 1985 et devenu national en 1992, contribue à la dynamisation du mouvement touristique de la région, à la promotion du patrimoine à l'étranger et à la facilitation de l'accès pour les chercheurs, spécialistes en archéologie et étudiants aux recherches sur l'histoire de la wilaya.

Cet établissement possède un actif conséquent et rare d'antiquités, à l'instar de la collection du site de Ain Boucherit, considéré comme la deuxième plus ancienne présence humaine au monde, ou encore des objets de poteries et de mosaïques romaines, ainsi que des poteries islamiques qui remontent aux périodes fatimide et hammadite, en plus d'une quantité de pièces de monnaie antiques, principalement romaine et ottomane, a indiqué la directrice.