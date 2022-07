Maroc: Plages de M'diq-Fnideq - Une destination prisée des touristes et estivants

La bande côtière de la préfecture de M'diq-Fnideq, connue sous le nom de "Tamuda Bay", accueille des milliers de visiteurs marocains en quête de la douce brise et de la fraicheur des eaux méditerranéennes.

De par leur bonne réputation en matière de baignade et de détente, les plages de M'diq-Fnideq constituent la destination la mieux prisée des touristes marocains en cette période estivale, eu égard notamment à leurs eaux cristallines, leur sable doré et leur affleurements rocheux.

Grâce à ces atouts naturels et à une bonne gestion, "Tamuda Bay" a vu hisser, cette année, 5 "Pavillons Bleus", attribués par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et la Fondation internationale pour l'éducation à l'environnement (FEE). Le littoral de la préfecture de M'diq-Fnideq s'étend sur quelque 35 kilomètres, de Martil à Belyounech, et comprend de magnifiques plages pour les amoureux de la natation, des rochers sous-marins pour les férus de plongée, et deux ports de plaisance pour les propriétaires de bateaux et de yachts.

Parmi ces plages figurent celles de "Martil", "Cabo Negro", "Tres Piedras", "Sania Torres", "M'diq", "Rifyine", "Kabila", "Smir" et de "Belyounech". Durant les mois d'été, le nombre des occupants des villes de Martil, M'diq et de Fnideq, et des unités et stations touristiques de la région affiche une hausse considérable, ce qui pose plusieurs défis aux autorités provinciales et conseils élus, afin d'assurer le bon déroulement de la saison estivale.

Les préparatifs commencent au début de chaque année, à travers l'organisation de réunions avec la participation de tous les intervenants, en l'occurrence les autorités locales, les élus, les sociétés délégataires de services publics et les services techniques, pour établir un plan de travail afin d'assurer la mise à niveau des espaces urbains et des places publiques, et de promouvoir les services publics, tels que l'éclairage, la distribution d'eau et d'électricité et la lutte contre les vecteurs, entre autres.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l'information en continu de la MAP, le chef de la division des affaires économiques et de la coordination à la préfecture de M'diq-Fnideq, Habib Azeriah, a souligné que la saison estivale constitue un volet essentiel du programme d'action annuel de la préfecture, notant, dans ce sens, que les préparatifs commencent en janvier pour accueillir la saison de la meilleure des manières.

"Nous nous efforçons d'établir une vision claire et de travailler selon une méthodologie rigoureuse pour élaborer un programme d'action global, qui comprend 16 axes couvrant tous les secteurs, notamment la gestion des plages, la signalisation verticale et horizontale, l'éclairage public, les espaces verts, le contrôle des commerces ouverts au public et tout ce qui concerne l'accueil des visiteurs en cette période", a fait savoir M. Azeriah, relevant que ces actions ont pour objectif de renforcer l'attractivité de la préfecture auprès des touristes et estivants.

"Toutes les parties prenantes œuvrent à développer une vision intégrée, afin d'assurer une bonne gestion des plages et des services qui y sont fournis, de manière à préserver leur caractère public", a-t-il poursuivi.

Le responsable a fait observer qu'un espace ne dépassant pas 20% de la superficie des plages est dédié aux activités économiques et commerciales, telles que la location de parasols et d'autres services, relevant que ce pourcentage "préserve le caractère public des plages".

Cette gestion intégrée, menée par les services de la préfecture de M'diq-Fnideq, les autorités locales, les collectivités territoriales, et les services de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et du département de l'Environnement, notamment en matière de contrôle de la qualité des eaux de baignade, a permis à la préfecture de décrocher 5 "Pavillons Bleus", hissés sur les plages de M'diq-Médina, Marina Smir Est, Al Minaa et Riffyine, et au port de plaisance de Marina Smir.

Ce label international a été hissé sur ces plages, en raison de l'engagement des collectivités locales, qui sont en charge de la gestion complète des plages relevant de leur périmètre, et du travail entrepris pour assurer une qualité environnementale répondant aux normes fixées par le Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement et la FEE, notamment celles relatives à la qualité des eaux de baignade, l'information et la sensibilisation, l'éducation à l'environnement, la santé, la sécurité, la mise à niveau et la gestion.