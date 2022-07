Afrique: Sénégal-Congo-Décoration. Denis Sassou N'Guesso élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national du Lion

En reconnaissance de ses efforts dans la consolidation de l'amitié entre Dakar et Brazzaville, le chef de l'Etat congolais a été distingué par le président Macky Sall, lors d'une récpetion au palais de la République, en marge du sommet des dirigeants africains avec le groupe de la Banque mondiale.

Le président sénégalais, Macky Sall, a remis, le 7 juillet, à son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, les insignes de Grand-Croix dans l'ordre national du Lion, plus haute distinction de l'Etat du Sénégal qui récompense en temps de paix des personnalités pour des services civils ou militaires et pour leurs activités professionnelles. Dans le cas du chef de l'Etat congolais, cette élévation couronne ses efforts dans le raffermissement des relations entre le Congo et le Sénégal, a indiqué en substance l'hôte de Denis Sassou N'Guesso.

Emu, le président de la République a rappelé les liens historiques qui unissent les peuples sénégalais et congolais, Dakar et Brazzaville a-t-il rappelé, ayant été, sous la colonisation, respectivement capitale de l'Afrique occidentale française et capitale de l'Afrique équatoriale française : " Le Sénégal et le Congo, c'est une vieille histoire de lutte, d'amitié, une histoire de famille ; les peuples sénégalais et congolais sont connus durant toute la période coloniale et mené toutes les luttes ensemble ", a-t-il souligné.

Rappelons que le même honneur a été fait au président nigérian, Mouhamadou Buhari, invité comme d'autres chefs d'Etat et de gouvernement africains au sommet de Dakar.