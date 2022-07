Algérie: Centrale électrique d'Ain Oussera - Les travaux restants confiés à une société algérienne

Djelfa — Le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a indiqué que les travaux restants du projet de la centrale électrique d'Ain Oussera (100 km au nord de Djelfa), ont été confiés à une société nationale et que le parachèvement de sa réalisation sera fera avec des compétences purement algériennes.

Après avoir écouté une explication détaillée des phases de la concrétisation de ce projet " de qualité" qui a accusé un retard dans la réalisation, en raison de l'abandon par l'entrepreneur chargé du projet des travaux durant deux années entières du fait de conjonctures financières propres à lui, M. Adjal a affirmé qu' "une réunion a été organisée dernièrement avec ce contractant qui s'est vu offert la chance de se lancer dans le parachèvement des travaux, mais sans succès, et ce, en raison de ses conjonctures financières".

Le même responsable a ajouté, en outre, que des mesures ont été prises à l'effet de parachever les travaux restants avec des compétences algériennes, en les confiant à la Société de réalisation des infrastructures énergétiques et industrielles (Inerkib) spécialisée dans le génie civil et dans le montage des centrales, d'autant plus qu'il est prévu qu'elle réceptionne le projet fin 2024.

Le P-dg du Groupe Sonelgaz estimé que cette centrale, dont la capacité de production s'élève à 1262 mégawatt, se veut " un grand acquis" pour la wilaya de Djelfa, au vu de ce dont elle dispose comme "équipements modernes qui différent des centrales classiques, notamment en recourant à la réduction de l'utilisation du gaz".

La fiche technique du projet de la centrale supervisé par la Société nationale de production de l'électricité, indique l'enveloppe allouée à sa réalisation avoisine 93 milliards de DA et que son projet a été confié initialement à trois entreprises de réalisation.

Soulignant que la production actuelle de l'électricité au niveau national est estimée à 24.000 mégawatts et sa moyenne s'élèvera à l'horizon 2030, après la réception des grands projets en la matière, M. Adjal a fait savoir que tous ces investissements sont financés par l'Etat en vue de renforcer les capacités de production et d'exportation.

Après que la situation d'approvisionnement de la wilaya de Djelfa en énergie électrique à partir de multiples sources dont l'énergie avoisine 310 mégavoltampère (MVA) a été présentée à M. Adjal, ce dernier a affirmé que la wilaya " n'enregistre pas de manque d'approvisionnement, mais exploite 50% seulement des sources de son financement".

Selon le même responsable, cette wilaya a bénéficié de l'inscription de cinq projets concernant l'amélioration du service de l'approvisionnement en électricité, à savoir les deux sources de "Bahrara" et de "Hassi Bahbah" qui seront réceptionnées avant la fin de l'année en cours, alors que la réalisation de deux autres sources sera entamée, dont une dans la commune de Messâad et l'autre dans la cité de "Ezria" dans le chef-lieu de la wilaya, d'autant plus qu'une source itinérante dans la commune de Moudjebara, est exploitée.