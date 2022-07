Afrique: [CAN 2022] - Kaï Tomety,(coach Togo) " Si on reproduit notre jeu contre le Cameroun, on pourrait se qualifier face à la Zambie "

interview

Le Togo et la Zambie s'affronteront pour leur troisième et dernier match dans ce groupe B. La joueuse Togolaise Afi Woedikou et son entraineuse Kaï Tomety, sont confiantes. Pour cette dernière son équipe mettra tout dans la bataille pour se qualifier.

ATS- Journaliste : Coach comment prépare-vous votre dernier match?

Coach : Nous sommes prêtes pour le match de demain contre la Zambie. Nous avons fait une entrée difficile dans la compétition, après on a fait un match héroïque le Cameroun. Un match nul qui a remobilisé et galvanisé toute ma troupe. La Zambie est une bonne équipe très en endurante très technique qui maîtrise la construction de jeu. Demain nous allons tout mettre dans la bataille pour pouvoir contenir le jeu de la Zambie et les gagner.

Joueuse : On est très confiante. Sachant que nous sommes une petite équipe, mais on a devant nous la Zambie qui est une grande équipe. On respecter l'adversaire on va tout donner sur le terrain.

ATS- Journaliste : Coach quand vous voyez ce que vous avez réussi contre le Cameroun est-ce que ça vous ôte des complexes?

Coach : Effectivement ce qu'on a fait contre le Cameroun nous donne plus de confiance. Sachant que nous sommes une petite équipe, si on reproduit le même jeu contre la Zambie, on pourrait se qualifier.

ATS- Journaliste : Qu'est ce cela vous fait d'être parmi les 3 coaches féminines de la compétition?

Coach : Pour moi c'est une joie d'être coach féminin parmi douze équipes. Je suis l'une des rares femmes qui entraîne une sélection. C'est une fierté et que je voudrais partager mes compétences et mon énergie positive avec les filles et la témérité de la femme à faire un métier d'hommes avec mes filles, c'est pour ça je suis là je mobilise ma troupe, je parle avec mes filles. Je fais tout pour que les femmes soient beaucoup plus représentées dans le monde du football féminin.

ATS- Journaliste : Quelles sont les leçons que vous allez tirer de cette compétition?

Joueuse : Déjà c'est notre première participation à la CAN féminine. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration, parce que si on est qualifié c'est pour une bonne cause et on est venu pour apprendre et donner le meilleur de nous-mêmes et pourquoi ne pas se qualifier au second tour.

ATS- Journaliste : Vous avez fait contre le Cameroun est-ce que vous êtes prêtes pour créer l'exploit contre la Zambie?

Coach : La défaite contre la Tunisie nous avez piqué dans notre amour propre parce que nous nous sommes fixées un objectif, passer le premier tour et tout faire pour aller en demi-finale. Après la défaite contre la Tunisie on a beaucoup parlé et tiré les les leçons. C'est de qui nous a galvanisé et c'est ce qui nous remobilisé pour jouer contre le Cameroun. Maintenant nous sommes à 90mn d'une qualification historique et j'ai compte sur la détermination, les compétences personnelles, le talent de mes filles pour pouvoir gagner la Zambie demain. Nous sommes solidaires, déterminées, dévouées et nous allons tout mettre dans la bataille pour faire un match meilleur que celui du Cameroun demain.

ATS- Journaliste : Vous avez eu coaches hommes, est ce que c'est vraiment différent d'avoir des coaches femmes aussi?

Joueuse : C'est vraiment différent. La manière dont les coaches hommes nous entrainent ce n'est pas de la même manière que les coaches femmes font. Entre femmes on arrive se comprendre. Je crois qu'avoir un coach femme pour une équipe féminine pour moi c'est meilleur.