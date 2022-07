Soudan: Ouest Darfour - La visite de Daglo a joué un rôle positif dans l'établissement de sécurité

El Geneina — Le Wali (Gouverneur) de l'État de l'Ouest Darfour, Général Khamis Abdallah Abakar, a dit que la récente visite du Vice-Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Général Mohamed Hamdan Daglo, dans l'État a joué un rôle positif dans l'établissement de la sécurité et de la pleine stabilité dans l'État moyennant l'imposition du prestige de l'État, en concluant des réconciliations et à aider les personnes déplacées à retourner volontairement dans leurs villages d'origine.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une réunion du comité d'évaluation de la visite de la délégation présidentielle à l'État de l'Ouest Darfour dirigée par Daglo, Abakar a affirmé que les conférenciers ont exprimé leurs remerciements et leur gratitude au Vice-Président du Conseil de Souveraineté et la délégation qui l'accompagnait, ainsi qu'aux membres du Comité de sécurité de l'État pour leurs gros efforts pour faire réussir les réconciliations et renforcer le tissu social parmi les composantes tribales de l'État.

Un accord de réconciliation a été signé entre les tribus Qomors et Arabes, qui est considéré comme le cinquième de son genre, ainsi, l'État a fermé une page sombre de conflits tribaux et ouvert une nouvelle page de tolérance, de réconciliation et de coexistence communautaire.

Le gouverneur a souligné que la réunion a évalué la situation sécuritaire, humanitaire et sociale, notant que le soutien aux personnes déplacées est une question qui nécessite des efforts conjoints du centre, de l'État et des organisations régionales et internationales pour fournir les besoins nécessaires pour les aider à s'installer dans leurs villages d'origine.