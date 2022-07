Afrique: Huawei accompagne Sonatel pour l'ouverture du premier Orange 5G Lab en Afrique

Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel, et Michaël Trabbia, Directeur Exécutif Technologie et Innovation d'Orange ont inauguré le premier Orange 5G Lab d'Afrique à Dakar en présence de Huawei et des autorités administratives L'écosystème numérique et les acteurs économiques sont attendus dans ce nouveau laboratoire pour tester et développer des produits et services sur le réseau 5G et donner vie aux usages de la 5G.

Opérateur de référence en Afrique de l'Ouest, Sonatel avait procédé au premier test réel de la 5G avec Huawei à Dakar en novembre 2020. Aujourd'hui, en tant que partenaire principal de Sonatel, Huawei continue d'accompagner Sonatel pour la réalisation du Orange 5G Lab en fournissant la connectivité 5G et des cas d'usages dédiés aux entreprises dans plusieurs domaines comme " la smart éducation, la smart santé, les smart port ", a précisé Chris Meng, Vice-président de Hua- wei Northern Africa. Selon lui, " l'ouverture réussie du premier laboratoire 5G souligne le leadership inébranla- ble de Sonatel dans le domaine des TIC dans la région, ainsi que son esprit de rigueur et de l'innovation conti- nue, Huawei est prêt et disposé à oeuvrer en partenariat avec la Sonatel pour apporter le numérique à chaque per- sonne, foyer et organisation pour un Sénégal intelligent et entièrement connecté ".

Selon Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel : " Le Sénégal est une terre d'innovation technologique. Sonatel est un acteur incontournable depuis des décennies. Avec cet Orange 5G Lab à Dakar, nous allons accompagner des entreprises du pays et de la région sur les usages de la 5G en leur fournissant un espace dédié pour tester et développer les applications et services de demain au- tour de la 5ème génération de réseau mobile ", "L'orange 5G Lab de Dakar, c'est une nouvelle étape qui est franchie dans l'objectif de la commercialisation de la 5G au Sénégal, cet objectif que nous partageons avec l'ensemble des acteurs du numérique mais également les autorités en charge du secteur. Aujourd'hui, nous allons donc inaugurer ce Lab après les expérimentations réussis qui ont été faites en 2020 à Dakar et 2022 à Saly avec nos partenaire tel que Huawei que je remercie pour leur accompagnement dans le déploiement de la technologie 5G au Sénégal ", a-t-il ajouté.

" La 5G est un levier de compétitivité des entreprises et de développement des territoires. C'est la raison pour laquelle Orange est engagé dans une démarche de co-innovation autour de la 5G pour créer les usages de demain. L'ancrage territorial est clé dans le dispositif Orange 5G Lab, pour soutenir la transformation numérique des acteurs économiques, et aider chacun à tirer parti du potentiel de la 5G ", a ajouté Michaël Trabbia, Directeur Exécutif Technologie et Innovation d'Orange. En tant que leader mondial des solutions 5G, Huawei investit plus de 20 milliards de dollars en R&D chaque année. En effet, en 2021, Huawei a augmenté son effort de R&D à un record de 22,4 milliards Usd qui représentant 22,4 % du revenu total de l'entreprise, ce qui permet au groupe de travailler avec des ressources