Ile Maurice: Démonstration de force du MSM demain, samedi, au Sun Trust...

Il est vrai que la tenue d'un bureau politique (BP) et surtout d'une réunion du comité central du Mouvement socialiste militant (MSM) demain a été fixée depuis plus d'une dizaine de jours. Sauf qu'avec la tournure des événements ces derniers jours, ces deux réunions prennent une tout autre importance.

Pour la réunion du comité central, les dirigeants du parti s'attendent à une grosse assistance au Sun Trust. En effet, des consignes ont été données aux délégués et membres des comités régionaux de toutes les circonscriptions en ce sens, apprend-on. On parle même de location d'autobus pour mobiliser un maximum de personnes. On s'attend à ce que le leader, Pravind Jugnauth, soit accueilli en héros et on ne serait pas surpris que les pétarades soient au rendez-vous.

D'abord, c'est la première grande réunion du comité central du MSM au Sun Trust depuis la démission de Nando Bodha, le 6 juin de l'année dernière. Certes, il y en avait une en décembre dernier, mais il s'agissait davantage d'un get together à l'occasion des fêtes de fin d'année et peu de monde était présent.

La réunion du BP commencera le matin, mais plusieurs ministres et députés élus en 2019 ne font pas encore partie de ce comité. À moins qu'une décision ait été prise pour les inclure à cette réunion avant celle-ci. Sinon, mis à part le leader, Pravind Jugnauth, le secrétaire général, Maneesh Gobin et le président, Joe Lesjongard, ce comité comprend moins d'une trentaine de membres. On s'attend à ce que des ministres fassent état de leur sentiment après ce qui s'est passé au Parlement mardi dernier.

Car s'ils ont défendu dans un premier temps Sooroojdev Phokeer mardi, après que le Premier ministre a exprimé sa frustration - il a affirmé que le speaker ne lui a pas donné la chance de répondre aux questions de Xavier Duval auxquelles il avait les réponses -, des ministres ont commencé à faire part de leur mécontentement vis-à-vis du speaker...

Deux d'entre eux, l'un dans une circonscription du Nord, qui est déjà en difficulté avec l'inflation galopante, et l'autre dans l'Est, connu pour sa proximité avec des organisations socioculturelles, ont exprimé leur colère auprès de leurs agents. Ces politiciens-là, comme d'autres, reprocheraient au Premier ministre d'avoir trop fait confiance à Sherry Singh. D'ailleurs, quand l'ancien homme fort de Mauritius Telecom était conseiller au Prime Minister's Office, déplorent-ils, il agissait souvent comme un paravent entre eux et le Premier ministre.

Aujourd'hui, ils estiment que Pravind Jugnauth se fie trop à certains de ses conseillers, tout en espérant qu'il retiendra la leçon après ce que lui a fait 'subir' Sherry Singh. Un agent du MSM, très connu dans la circonscription de Moka-Quartier-Militaire (n° 8) dit être au courant de ce que racontent certains ministres sur le terrain. Toutefois, les connaissant, il nous a laissé entendre qu'il est sceptique par rapport au fait qu'ils aient le courage de dire ses quatre vérités au leader du MSM.