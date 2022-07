Angola: Le FADA finance 134 projets

Luanda — Cent trente-quatre projets, d'une valeur de 1,4 milliard de kwanzas, ont été financés par le Fonds d'appui au développement agraire (FADA), à travers le programme national d'appui à l'approvisionnement technique et matériel (ATM).

S'adressant à la presse, lors de l'atelier de présentation et diffusion du nouveau Produit financier du FADA, l'administrateur exécutif de l'institution, Manuel Pedro, a déclaré que les projets, approuvés au cours des trois dernières semaines, servent à dynamiser les secteurs de la pêche et de l'agriculture.

Manuel Pedro a souligné que le fonds prévoit de financer 1 400 projets au niveau national, avec pour objectif principal l'augmentation de la production agricole et halieutique nationale.

"Nous voulons créer un ensemble de conditions financières et techniques, pour que les petits agriculteurs puissent, lors du processus de préparation de la campagne agricole, disposer de toutes les conditions nécessaires au démarrage d'une campagne agricole", a-t-il affirmé.

Quant à la réunion, l'administrateur a indiqué qu'elle a servi à renforcer la diffusion de l'ATM qui est mis en œuvre par la FADA, avec une enveloppe de ressources de 15 milliards de kwanzas.

L'administratrice de l'Institut national d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises (INAPEM), pour le domaine de l'appui au financement et à la formalisation de l'économie, Sheila Bandeira, a estimé que le fonds permet aux familles, aux jeunes et aux pêcheurs de bénéficier du crédit pour développer leurs activités, en particulier ceux qui sont ou ont l'intention d'entrer dans le domaine de l'agriculture ou de la pêche.

Il a expliqué que l'INAPEM dispose d'un département d'appui à la promotion du financement, où sont analysés les processus des entrepreneurs souhaitant accéder au crédit.

Sheila Bandeira a dit que, ces derniers temps, l'INAPEM a reçu plus de 120 cas.

La secrétaire générale de la Fédération des femmes entrepreneurs (FMEA), Henriqueta de Carvalho, souligne l'initiative du fonds car il permettra aux femmes de la fédération de bénéficier des financements susmentionnés.

Le gouvernement a mis à disposition 15 milliards de kwanzas pour l'opérationnalisation du programme national d'appui à l'approvisionnement technique et matériel, dans le but de dynamiser les secteurs de la pêche et de l'agriculture dans le pays.

Le programme national d'appui à l'approvisionnement technique et matériel pour la production végétale et animale vise à assurer les résultats attendus pour la campagne agricole 2021/2022 en cours, et, dans une première phase, seront impliqués les bénéficiaires des provinces de Luanda, Huíla, Benguela, Huambo, Bié, Cuanza Sul, Uige, Cuando-Cubango, Namibe, Moxico, Lunda Norte, Cabinda et Malanje.

Les données disponibles indiquent qu'en Angola, plus de 3 015 477 familles sont impliquées dans des activités agricoles et de pêche, constituant plus de 5 171 991,27 emplois, ce qui représente environ 51,29% de la population économiquement active.

Le Programme national d'appui à l'approvisionnement technique et matériel vise à accroître la productivité, l'emploi, les revenus et la production agrio-pastorale, forestière, halieutique et aquacole, afin d'assurer l'alimentation et la diversification durable des exportations et la substitution des importations.