Congo-Kinshasa: Le Maniema dispose désormais d'une station de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique

La province de Maniema dispose désormais d'une station de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique (INERA). Cette station sera basée à Salubezya, dans le territoire de Pangi. L'acquisition de cette station de l'INERA est le fruit des démarches entreprises par le député national Ndjoloko Tambwe Bathé, élu de Pangi.

La cérémonie de remise officielle des actes de création, des nominations individuelles et les équipements de cette station a eu lieu jeudi 7 juillet à Kindu.

Selon le député national Ndjoloko Tambwe Bathé, l'acquisition de cette station va permettre à la province du Maniema de booster son développement à travers l'agriculture afin qu'elle reprenne son statut de grenier agricole en RDC :

" C'est une vielle station semenstrielle de l'époque coloniale qui a été abandonnée depuis lors. Il nous reste maintenant une étape : venir installer officiellement les cadres et les accompagner au niveau local. Mais, quant à nous, nous avons remis symboliquement une moto, les machettes et les bottines pour qu'ils puissent démarrer le travail. Notre vœu est que toutes les initiatives qui viennent pour soutenir l'agriculture dans la province du Maniema et l'élevage se servent de cet outil, pour non seulement la certification de la qualité des semences ".

" Le vœu pour moi c'est d'aligner cette station dans le budget de l'Etat, c'est d'aligner aussi son personnel pour qu'il ait la prime et le salaire. Cela leur permettra aussi d'avoir les frais de fonctionnement pour qu'ils arrivent réellement à produire et alimenter tous les ménages et les communautés en intrants de qualité tant pour les végétaux que pour les animaux ", a-t-il ajouté.

Tous les agents qui travailleront dans cette station ont reçu leur notification avec numéro matricule.