Afrique: [CAN 2022] - Samir Landolsi (coach Tunisie) - " L'objectif de la Tunisie est de se qualifier au 2e tour "

La Tunisie disputera un match décisif demain face au Cameroun. En conférence de presse de veille de match, le coach tunisien Samir Landolsi déclare que son équipe est consciente des enjeux de ce match et qu'elle fera tout pour passer au second tour.

ATS-Journaliste : Vous allez jouer contre le Cameroun demain, quelle sera votre stratégie demain?

Samir Landolsi: Nous sommes les favoris se sont les paroles d'avant match. Il n'y a pas de favori, la réalité que le football se joue sur le terrain. Celui qui saura exploiter ses moments forts et gérer les temps pourra s'en sortir. Mais il n'y a pas de favori avant match.

Joueuse : On a joué un match difficile contre la Zambie. Dommage qu'on n'a pas pu gagner on a livré un gros match. Après la défaite on s'est réuni et on s'est parlé. Ensemble on va rectifier le tir et avancer. Je pense que nous méritons de passer au second tour. Nous donneront tout ce avons pour gagner ce match et je pense que la Tunisie a une grande équipe de grandes joueuses qui peuvent réaliser l'exploit et battre le Cameroun.

ATS- Journaliste : Vous allez joué un match décisif et difficile êtes-vous prêts pour créer l'exploit?

Samir Landolsi: C'est le 3e match de notre groupe c'est décisif pour les deux équipes malheureusement, parce que le Cameroun et la Tunisie méritaient d'être au deuxième tour. Pour les Tunisiennes elles sont prêtes on verra le résultat. Le Cameroun est dos au mur. Elles sont dans l'obligation de gagner, ça sera un point négatif pour elles car elles doivent gagner et le plus important est que notre équipe est prête. Nous avons travaillé sur le plan mental. Le match contre la Zambie est à oublier et Insha-Allah on travaille pour atteindre notre objectif et on gagnera Insha-Allah.

ATS-Journaliste : Quelle analyse faites vous su vos deux premiers matches?

Samir Landolsi : Les deux matches on a fait une victoire et une défaite ce n'est pas mal. Ces résultats sont logiques à mon avis. On est face à l'équipe camerounaise, mais avant la compétition on diagnostiqué que le Cameroun est le favori du groupe. La réalité du football nous a montré que c'est le terrain qui décide qui est le favori. L'objectif de l'équipe tunisienne est bien claire c'est de se qualifier au second tour pas de pression aussi parce que notre équipe est jeune. cela fait 14 ans que nous n'avons pas été là. Quelque soit du résultat nous sommes satisfait de notre groupe. On va joué à l'aise pour atteindre notre objectif, sinon ça sera la prochaine fois.

ATS-Journaliste : Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Cameroun?

Samir Landolsi : L'équipe Camerounaise je connais la majorité puisqu'elles étaient à la Coupe du monde. Je pense qu'il y a un problème de gestion de l'après saison. Les joueuses ont joué toute l'année actuellement c'est l'heure du repos et ce n'est pas facile pour elles de venir jouer encore un tournoi je les comprends, moi aussi j'ai ce même problème avec mon groupe. On va savoir gérer mentalement ce match pour atteindre notre objectif.