Afrique: Reconstitution des ressources de l'Ida - A Dakar, des chefs d'Etat et de gouvernement lancent un appel à l'action

Un programme d'actions pour sortir des crises et réaliser la transformation économique. C'est le message des chefs d'Etat et de gouvernement réunis à Dakar le 7 juillet 2022 pour la reconstitution des ressources de l'Ida.

"Nous, chefs d'État et de Gouvernement du Cabo Verde, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de l'Ethiopie, de la Gambie, de la Guinée Bissau, de la Guinée Equatoriale, du Kenya, du Liberia, de Madagascar, de la Mauritanie, du Malawi, du Nigeria, de la République du Congo, de la République Démocratique du Congo, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Léone, de la Tanzanie, du Togo, de l'Union des Comores et du Zimbabwe, sommes réunis le 7 juillet 2022 à Dakar pour discuter de nos défis de développement et tracer une voie commune pour une utilisation optimale des financements octroyés par le Groupe de la Banque mondiale afin d'assurer le développement durable et la transformation économique du continent ", lit-on dans la déclaration finale.

Dans ce contexte critique pour l'Afrique, ils se félicitent du succès de la reconstitution record des ressources de l'Ida, pour un montant total de quatre-vingt-treize (93) milliards de dollars US. Ils remercient vivement, l'ensemble de nos partenaires qui ont contribué à la mobilisation de ce montant historique. "A travers la présente déclaration, en rapport avec les entités du Groupe de la Banque mondiale chargées du financement des secteurs public et privé, nous nous engageons à définir et rendre opérationnels, de façon urgente et optimale, les projets et programmes qui permettront de relever nos défis de développement ", ajoute la même source.

Selon ces dirigeants, cet appel à l'action exprime leur engagement en faveur d'une relance forte et d'une transformation durable et inclusive de nos économies, en partenariat avec l'Ida. A cet effet, ils s'engagent à accélérer la transformation économique de l'Afrique pour atténuer les chocs futurs.

Avec les ressources de l'Ida20, ils décident d'investir dans les domaines prioritaires de développement pour surmonter les défis structurels - tels que la fragilité, le changement climatique et la dégradation de l'environnement. Nous prenons l'engagement d'améliorer la productivité agricole par l'innovation dans les chaînes de valeur alimentaire et de développer une agriculture adaptée au changement climatique afin de réduire notre dépendance à l'égard des importations de produits alimentaires. Nous rappelons à la Communauté internationale la nécessité critique et urgente de prendre des mesures immédiates pour lutter contre le changement climatique en Afrique.

"Nous réaffirmons que les projets transversaux à financer par l'Ida20 doivent favoriser une forte implication du secteur privé et requièrent un accompagnement de celui-ci par la Société financière internationale (Sfi). A cet effet, nous nous engageons à renforcer la mise en œuvre de politiques publiques et réformes visant à accroître les investissements privés, tout en favorisant le contenu local en vue de positionner des entreprises africaines.

Nous soulignons l'importance de développer les chaines de valeur dans les domaines clés de la production et de la transformation agricole, de l'économie numérique qui sont des maillons essentiels dans la création d'emplois pour les jeunes et les femmes ", renseigne la déclaration. Les chefs d'Etat soutiennent que cet appel à l'action nécessitera un leadership et un engagement politique forts.

Dans ce cadre, ils appellent à renforcer les mécanismes de coordination à l'échelle continentale pour une utilisation optimale et équitable des ressources de l'Ida20 pour atteindre nos objectifs de développement.