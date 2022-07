Afrique: Boris Johnson, un Premier ministre décrié

Boris Johnson a démissionné. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe et a provoqué la satisfaction de nombreux hommes politiques et d'une partie importante de l'opinion publique du Royaume Uni. Ce Premier ministre au caractère impétueux dérangeait beaucoup de monde, mais malgré cela, il a su donner une impulsion particulière à la politique de son pays. Il fut l'artisan de ce Brexit qui a conduit la Grande Bretagne à se séparer de l'Union Européenne. Les conséquences de ce retrait ne sont pas aussi bénéfiques que le promettaient ses partisans. Boris Johnson qui aimait se comparer à Churchill a été l'un des plus fervents soutiens des Ukrainiens dans leur confrontation avec les Russes. Mais aujourd'hui, il est lâché par de nombreux membres de son gouvernement et par la majorité des députés conservateurs.

Boris Johnson, un Premier ministre décrié

C'est contraint et forcé que Boris Johnson a annoncé sa démission. Il était pourtant décidé à ne pas lâcher prise malgré toutes les exhortations des députés de son camp le poussant vers la sortie. Il a été éclaboussé par plusieurs scandales, mais il a tenu bon face aux critiques. Son passif est pourtant assez lourd : les bénéfices du Brexit ne se voient pas sur le plan économique. Il a été accusé d'avoir participé à une fête avec de nombreux amis pendant la période de confinement. Il a nié les faits, mais a dû par la suite avouer sa présence sur place. Sa cote de popularité a vite baissé, mais il a regagné une certaine audience en prenant fait et cause pour la résistance ukrainienne. Il s'est présenté comme l'adversaire le plus farouche de Vladimir Poutine. Sous son impulsion, le Royaume Uni est le pays européen qui a apporté l'aide militaire la plus importante à l'Ukraine. Son caractère bravache ne lui a pas permis de se maintenir à ce poste où il se croyait inamovible. Il est un homme politique brillant,ayant fait des études prestigieuses. Il a d'abord été journaliste au Times et il a été en poste à Bruxelles. Il y fut remarqué pour ses positions tranchées. Sa collaboration avec le grand quotidien anglais s'est vite terminée car on lui reprochait son manque d'objectivité. Il s'est ensuite lancé dans une carrière politique. Il fut maire de Londres avant de devenir le Premier ministre des conservateurs à la place de Theresa May.