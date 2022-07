Afrique: [CAN 2022] - Gabriel Zabo : " Nous avons nos cartes en mains "

interview

En Conférence de presse d'avant match ce vendredi 8 juillet 2022, Gabriel Zabo le sélectionneur national des Lionnes Indomptables du Cameroun affirme que rien n'est encore perdu pour le Cameroun actuellement. La joueuse Jeannette Grace Ngock Yango soutient que les joueuses sont prêtes.

ATS-Journaliste : Comment préparez-vous votre match de demain?

Gabriel Zabo : Je pense que ça sera un match difficile et que la Tunisie est favorite elle a 3 points et nous n'avons que 2. On s'attend à un match très difficile pour le Cameroun.

Jeannette Grace Ngock Yango : Nous savons que ce sera un match difficile. La Tunisie veut se qualifier aussi. Nous nous sommes préparées avec beaucoup de motivations et d'abnégation aussi. Nous voulons gagner ce match aussi. On fera tout pour se qualifier et après on verra ce qu'il y aura après le match.

ATS-Journaliste : Que répondez-vous aux rumeurs sur votre mise à l'écart et quelle est l'ambiance dans la tanière?

Gabriel Zabo : L'ambiance dans le groupe était morose le matin après le match, mais il fallait recadrer les choses. Il fallait dire aux filles que cette ambiance en pouvait plus continuer parce que nous avons un match à jouer et si nous voulons continuer il faut être prêt à relever la tête et avoir un esprit un peu plus revanchard parce que les deux matches passées on avait pas joué avec notre meilleur niveau. Le résultat qu'on a eu n'était pas à la hauteur du rendement qu'on donné. Maintenant l'ambiance est redevenue sereine. Le Directeur technique nationale est la tutelle des entraineurs au Cameroun. Nous travaillions pratiquement depuis un mois avec lui. Il a demandé à animer le premier atelier. On lui a permis. Les deux derniers ateliers notamment la mise en place tactiques, ont été animées par moi-même. Vous les journalistes, n'étiez plus là. Il n'y a aucun problème à la tête de l'encadrement technique. Nous sommes sereins, nous sommes fixés sur nos objectifs qui son d'aller au deuxième tour.

Jeannette Grace Ngock Yango : L'équipe se porte très bien. Le coach reste le coach. Je ne sais pas pourquoi les journalistes veulent faire de la polémique là dessus. Le DTN est là avec nous depuis le début. Les filles se portent très bien et se préparent pour le match de demain. Un match vraiment capital pour nous et très difficile. On reste optimiste on veut rester dans la compétition on ne veut pas rentrer. C'est à nous de montrer sur le terrain que nous sommes des Camerounaises.

ATS-Journaliste : Comment préparez-vous ce match et quel est le regard que vous étiez sur votre adversaire tunisien ?

Gabriel Zabo : Vous savez que nous avons pas encore dit notre dernier mot et que les cartes sont entre nos mains. Puisque il s'est notre qualification dépendent de noud. Elle ne dépend pas, n'est-ce pas des autres. Donc il suffit de gagner pour atteindre le 2nd tour. Maintenant, les insuffisances ne manqueront jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que il y aura toujours des améliorations à apporter sur le plan du jeu. On a des insuffisances, il faut les travailler, il faut les corriger, mais demain il faudra gagner. Pour gagner il faut marquer un but plus que l'adversaire et nous nous avons beaucoup de possibilités pour pouvoir le faire . Les filles sont conscientes de l'enjeu elle ne veulent envie. Et il faut pas rentrer au premier tour ça ne ressemblera au Cameroun. Demain ça sera un autre état d'esprit une autre envie. Nous avons joué contre la Zambie et il y avait des insuffisances. Contre le Togo, nous avons peut-être pas respecté l'adversaire. Nous avons eu la position d'Opale on s'est créé des occasions qu'on n'a pas mis au fond pour maintenant, il faudrait qu'on les mette au fond ça veut dire que le facteur chance, il faudrait qu'on aille pour la provoquer un peu plus.

Jeannette Grace Ngock Yango : En ce qui concerne l'équipe Tunisienne, donc l'idée c'est déjà les respecter, savoir que c'est une belle équipe qui est devant nous. Sans toute façon de mettre la pression, on les prends au sérieux. On est sereines on est prête pour jouer notre jeu, être forte physiquement, dans la tête mentalement. Donc je pense qu'on est prête là-dessus et voilà, on va, on va essayer de démontrer sur le terrain demain.

ATS-Journaliste : Qu'est-ce que le Cameroun doit faire pour rassurer ses fans qui sont venus en masse sur les stades et qui vous suivent sur les réseaux sociaux et à la télé?

Gabriel Zabo : Il faut que les supporters restent dans leur position de supporters. Le Portugal s'est qualifié au second tour de l'Euro 2016 avec 3 points, ils sont allés gagner cet Euro. En 2022 à la CAN, le Sénégal n'avait que 2 points après 2 matchs de phase de groupe comme nous actuellement, ils ont terminé champion d'Afrique. Il faut que les supporters restent dans leur position de supporters, et continuent de supporter l'équipe, parce que nous avons encore toutes nos cartes entre nos mains. Quand on est supporter on doit mourir avec l'équipe, ils doivent nous supporter parce que nous avons nos cartes entre nos mains et nous allons très bien les utiliser pour passer au 2nd tour.

ATS- Journaliste : Vous avez désigné la Tunisie comme favori, n'est-il pas une façon de mettre la pression sur l'équipe Tunisienne?

Jeannette Grace Ngock Yango : Déjà nous savons la pression que nous avons. On joue un match très important pour notre sort. Il faut rester calme, jouer notre jeu et être patient et respecter les consignes.

Gabriel Zabo : La Tunisie a montré qu'elle est sous pression tout comme le Cameroun. On ne peut pas être à une CAN sans être sous pression. La pression n'est pas mauvaise pour un compétiteur. Il faut digérer cette pression pour la rende positive pour la rendre au service de la performance. C'est tout à fait normal et légitime que je dise que c'est la Tunisie qui est favori, elle a 3 points nous n'avons que 2 et on est dans l'obligations de les gagner.