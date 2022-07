Madagascar: Polyclinique next Scama-Antsiranana - L'institut supérieur privé en neuropsychiatrie infantile inauguré

Un enfant atteint de maladie psychique est considéré comme un fardeau, une punition de Dieu, et est souvent marginalisé par la société. Leurs parents se font pointer du doigt. Dure est la vie quand une mère met au monde un enfant avec des déficiences mentales. Vendre tout pour le soigner, car auparavant, Madagascar ne disposait guère d'hôpitaux spécialisés. Durant des années, les chérubins ayant des difficultés psychiatriques étaient obligés de rester dans leurs demeures.

Actuellement, le problème est résolu. Le premier Institut Supérieur Privé en Neuropsychiatrie Infantile (ISPNI) a été inauguré le 5 juillet dernier à Antsiranana. Désormais, la Grande île possède un édifice au service des enfants souffrant de retards psychomoteurs.

" Nous avons créé cette école parce qu'il n'y en a pas à Madagascar, alors que le besoin est là et la situation est grave. Seulement à Diégo, il existe plus de 50 handicapés mentaux. Depuis déjà 4 ans, cette école a son autorisation d'ouverture, habilitée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mais la pandémie a retardé l'ouverture car moi-même, j'étais bloqué en Italie pendant 3 ans. Nous avons maintenant assemblé toutes les forces professionnelles que nous avons trouvées ici et l'école a commencé à ouvrir le 4 juillet 2022. Les professionnels italiens spécialistes en technique de réhabilitation des enfants autistes seront à Madagascar pour enseigner à partir du mois de juin 2023 ", tel est l'extrait de l'allocution du président-fondateur de l'ONG next Onlus, le docteur Luigi Bellini.

Cet institut accueillera d'abord les médecins, les licenciés en infirmerie et sage-femme, en sciences de la vie et de la terre, en psychologie, en sciences humaines et en sciences sociales. Il accueillera également au mois d'octobre les nouveaux bacheliers intéressés par la filière. Il délivrera un diplôme de Master en neuropsychiatrie infantile pour ceux qui ont pu suivre cinq années d'études. Le responsable a promis que les formations dispensées par les spécialistes formés par l'ISPNI seront de qualité !