Afrique: Tabaski - Le prix du mouton explose au Mali et au Tchad

Les musulmans célèbrent ce samedi 9 juillet la fête de la Tabaski, lors de laquelle un mouton est égorgé. L'un des rituels les plus importants de la religion musulmane, qui symbolise la soumission des hommes à Dieu. Mais au Mali et au Tchad, de nombreuses familles peinent à acheter leur mouton en raison de prix plus élevés que jamais.

Calculer, angoisser, voire s'endetter pour payer un mouton. Au Mali, le problème se pose à chaque Tabaski mais cette année, les prix se sont littéralement envolés. Parmi les causes principales, l'insécurité et l'impact des sanctions économiques que la Cédéao a infligé de début janvier jusqu'à dimanche dernier.

Actuellement, on peut les acheter entre 90 000 et 95 000 francs CFA, c'est beaucoup plus que d'habitude. En réalité, les moutons ne sont pas à la portée du Malien lambda, contrairement aux autres années.

Les Maliens doivent faire face à l'envolée des prix du mouton

Au Tchad aussi, l'ambiance n'est pas tout à fait à la fête. Et pour cause : les prix des moutons ont explosé par rapport à l'année dernière, ce qui rend l'achat du mouton difficile pour certaines familles de la capitale. Entre économie, cotisations entre voisins et stratégies pour payer moins cher, les N'Djamenois négocient fort leur prix au marché.

Je vais aller chercher mon mouton en dernière minute. Les éleveurs n'auront pas le choix que de baisser un peu le prix parce que sinon il seront obligés de repartir en brousse avec leur mouton. Je voudrais un gros mouton avec un budget de 70 000 francs CFA

Les habitants de Njdamena négocient fort le prix du mouton au marché