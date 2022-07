Algérie: Le Premier ministre accomplit la prière de l'Aïd El-Adha à la Grande mosquée d'Alger

Alger — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a accompli, samedi matin, la prière de l'Aïd El-Adha à la Grande mosquée d'Alger parmi de nombreux fidèles, dans une atmosphère de piété et de sérénité.

Ont également accompli la prière aux côtés du Premier ministre, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, M. Abdelhafid Allahoum, le directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, ainsi que des membres du Gouvernement et des représentants du corps diplomatique des pays arabes et musulmans accrédité à Alger.

Dans ses deux prêches, l'imam a rappelé aux fidèles que Dieu le Tout-Puissant avait ordonné au Prophète Ibrahim (Paix sur lui) de sacrifier son fils Ismail afin de mettre à l'épreuve la profondeur de sa foi et sa soumission divine. Allah l'a gratifié ensuite d'une récompense généreuse.

La fête de l'Aïd, a souligné l'imam, est une occasion pour échanger les visites entre familles et proches, se réconcilier et renoncer aux rancœurs. L'imam a incité les fidèles à répandre la gaieté et la joie parmi les leurs à travers l'aumône en offrant une partie du mouton sacrifié aux pauvres et aux voisins car, poursuit-t-il, c'est l'un des meilleurs jours pour se rapprocher d'Allah.

L'imam a tenu à rappeler aux fidèles l'importance de préserver la propreté des rues afin d'éviter la prolifération des maladies.

Rappelant les actes commis par le colonisateur contre le peuple algérien, dont le pillage des biens et la profanation des lieux saints sous prétexte qu'il cherchait à introduire la civilisation au sein de la société algérienne, l'imam a souligné que le peuple musulman a affronté toutes ses tentatives vaines et s'est levé tel un seul homme pour la libération de la patrie qui a coûté la vie à des millions de martyrs.

Ces nobles positions nationales exigent que les Algériens œuvrent à défendre les causes justes, avec à leur tête la cause palestinienne, a-t-il dit, ajoutant "notre joie ne sera complète que si celle-ci et la mosquée al-Aqsa sont libérées".

Au terme de la prière de l'Aïd, le Premier ministre a reçu les vœux des fidèles.