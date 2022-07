Angola: Le Chef de l'Etat crée une commission pour les funérailles de José Eduardo dos Santos

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a créé, ce vendredi, une commission pour organiser les funérailles de l'ancien chef de l'État angolais, José Eduardo dos Santos, décédé le même jour, à Barcelone, en Espagne, des suites de maladie.

La Commission est coordonnée par la ministre d'État chargée du secteur social, Carolina Cerqueira, et comprend le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, ainsi que le ministre d'État et chef de la Maison Militaire du Président de la République, Francisco Furtado.

Font également partie de la Commission les ministres de la Défense nationale et des Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos, de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, de l'Administration du territoire, Marcy Lopes et des Relations Extérieures, Téte António.

La Commission est également composée des ministres de la Justice et des Droits de l'homme, Francisco Queiroz, des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la communication sociale, Manuel Homem et des Finances, Vera Daves.

La Commission est complétée par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta et la gouverneure de la province de Luanda, Ana Paula de Carvalho.

Selon le décret du Titulaire du Pouvoir Exécutif, les entités qui composent la commission doivent immédiatement indiquer les représentants respectifs à la coordinatrice du groupe.

José Eduardo dos Santos est arrivé au pouvoir en septembre 1979, à la suite du décès du premier président angolais, António Agostinho Neto.

Il a occupé le poste de président de la République jusqu'en septembre 2017, date à laquelle il a été remplacé par l'actuel Chef de l'État, João Lourenço.