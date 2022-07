Madagascar: Soutien à l'entrepreneuriat - Partenariat entre le MICC et le Pnud

Un partenariat entre le ministère de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (Pnud) est en cours pour accompagner le développement du secteur privé à Madagascar.

Il s'agit, selon les explications données, d'une initiative pour l'amélioration de l'environnement de l'entrepreneuriat, notamment pour les petites et moyennes entreprises. C'est dans ce cadre qu'un appel à projet vient d'être adressé aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) et les Organisations de la Société Civile (OSC), afin d'appuyer les organisations intermédiaires œuvrant pour le développement du secteur privé. Les termes de références d'appel à projets sont désormais disponibles et les candidats peuvent se manifester avant le 19 juillet 2022.

Selon les initiateurs de l'appel à projets, il s'agit avant tout de renforcer la capacité des organisations intermédiaires du secteur privé dans leur rôle de catalyseur en entrepreneuriat pour la diversification de l'économie du pays. L'appui financier proposé par le MICC et le Pnud est de 60 000 USD par entité. L'appui peut couvrir jusqu'à l'intégralité du coût de l'action, c'est-à-dire que le demandeur n'est pas tenu d'apporter une participation financière au projet soumis.

S'il existe un solde, à savoir la différence entre le coût total du projet et le montant demandé, ceci doit être financé par les ressources propres du demandeur ou des partenaires, ou des sources autres que le budget alloué. On sait en outre que l'appui proposé comprend un accompagnement technique durant la durée de l'exécution du projet, à travers des conseils et des orientations, ainsi qu'une assistance en matière de suivi et d'élaboration des rapports narratifs et financiers.

Rappelons, par ailleurs, qu'un entretien a eu lieu en février dernier entre le ministre de l'Industrialisation, du commerce et de la consommation, Edgard Razafindravahy, et le représentant du Pnud, Natasha Van Rijn. Les échanges ont porté notamment sur les Zones pépinières industrielles (ZPI) qui n'ont pas manqué d'attirer l'intérêt de ce partenaire technique et financier particulièrement actif dans la Grande île.

Zones pépinières industrielles

"Votre ministère est fondamental lorsqu'il s'agit de la croissance économique et du développement humain", a souligné Natasha Van Rijn qui a indiqué en outre que le Pnud a choisi le MICC pour participer à la mise en œuvre des projets sur la promotion du secteur privé. Dans le cadre de cette coopération, les deux parties se sont convenues pour explorer et identifier ensemble les sites pour l'établissement et l'expansion des ZPI au niveau des régions et districts. Du côté du ministère, on a souligné que l'objectif à travers les ZPI est de promouvoir la production locale, de transformer les produits excédentaires et d'améliorer le niveau de vie des producteurs.

À noter, par ailleurs, que le partenariat entre le MICC et le Pnud tient compte des résolutions et des propositions enregistrées lors des échanges effectués dans le cadre de l'Alliance pour l'Industrialisation Durable de Madagascar. Selon Rakotondrasanjy Rivo, président de cette plateforme, le plus difficile, c'est de voir comment la situation évolue au niveau de la société civile. "L'entrepreneuriat se formule par la mise en compatibilité de l'investissement par rapport aux autres paramètres comme l'environnement. Dans ce cadre intégré, nous sommes appelés à être conscients des enjeux réels des aspects sociaux actuels dans la Grande île, comme les changements climatiques, la pauvreté, etc..", a-t-il soutenu.

Les membres du secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, qui soulignent également que "chacun de nous, dans nos activités, comprend, et agit dans la réalisation et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce que nous souhaitons, c'est que tout le monde soit arrivé à un certain niveau, un niveau où nous devrions avancer et faire face aux contraintes. Dans cette optique, nous voudrions qu'il y ait une plateforme de dialogue permanent et constructif, avec les sociétés civiles".

Et force est de reconnaitre que les initiatives entreprises dans le cadre du partenariat entre le MICC et le Pnud constituent une réponse aux souhaits du secteur privé, qu'il s'agisse de ceux formulés au niveau de l'Alliance pour l'Industrialisation Durable de Madagascar qu'à travers d'autres plateformes d'échange dont l'espace de dialogue public-privé instauré par le ministère et qui a abouti, entre autres, au lancement du projet de loi de programmation industrielle.