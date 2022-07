Afrique Centrale: Clôture du séminaire atelier "Les Etats généraux des Traités et Accords internationaux du Gabon"

Trois jours durant, un séminaire-atelier sur "Les états généraux des traités et accords internationaux du Gabon" a eu lieu à Libreville. Du 06 au 08 juillet 2022, les diplomates et juristes gabonais ont échangé sur l'importance de ce thème qui pour le ministre des Affaires étrangères Michael Moussa Adamo, permettra d'accélérer le développement du pays, en y attirant des investisseurs internationaux et en y nouant des partenariats les plus avantageux .

Au terme de trois jours de travaux, le ministre gabonais en charge des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo a dit espéré que l'atelier séminaire portant sur "Les états généraux des traités et accords internationaux du Gabon va constituer pour tous, "l'inauguration d'une aire nouvelle en matière de gestion, d'archivage et de conservation de ces instruments juridiques de la plus haute importance" . Aussi, espère t-il qui ce séminaire va lier le pays aux autres acteurs de la scène internationale.

Le membre du gouvernement a, dans son discours de clôture, félicité les participants pour la qualité des conclusions auxquelles l'atelier a abouti et pour la pertinence des différentes recommandations auxquelles les parties prenantes devront désormais se référer à l'avenir, pour une plus grande fluidité et de procédure de négociation, de conclusion et de suivi des engagements juridiques internationaux .

Parmi les recommandations retenues à la fin des travaux, l'on peut par exemple citer quelques unes :

-Replacer le ministère des Affaires étrangères au centre de la politique extérieure de l'Etat , notamment en ce qui concerne le processus de négociation des traités internationaux

Créer des mécanismes de collaboration efficaces entre le ministère des Affaires étrangères et les autres départements ministériels en matière de négociation de traités et accords internationaux

Associer les grands professeurs de droit international dans le processus de négociation des traités internationaux...

Le Patron de la diplomatie gabonaise dit ne pas douter de l'intérêt que les participants attachent à voir émerger de cet atelier, des solutions permettant au pays de mieux tirer partie de ses engagements internationaux et puis, susciter quelques débats houleux de bonne facture. Il a également salué ce brassage des intelligences de différentes générations, qui pour lui, est une meilleure symbiose de travail qui abouti à la réussite .

Il a paru nécessaire pour le ministre des Affaires étrangères, de rappeler que "quelque soit la pertinence des recommandations, elles ne sont réellement utiles que si l'on s'y réfère au quotidien dans la vie de la nation, en les respectant et en les appliquant dans leur lettre et leur esprit. Ce n'est qu'à ce titre et à ce titre seulement, que nous donnons encore pus de consistance à notre rôle, l'accompagnement du Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba dans ses compétences exclusives que lui confère notre Constitution, celles d'engager notre pays sur le plan international en vue d'accélérer le développement de notre pays et en y attirant des investisseurs et en y nouant des partenariats les plus avantageux" .

Pour Michael Moussa Adamo, c'est à ce prix que des moments intenses de travail que tous les participants viennent de passer, ont une valeur ajoutée dans le processus d'élaboration, de concluions, de suivi de la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux .

Le séminaire atelier s'est terminé avec une note de satisfaction. Une note de satisfaction, tout en espérant pour les participants, que les recommandations soient pris en compte par les plus hautes autorités du pays.