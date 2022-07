Afrique de l'Ouest: Système bancaire et financier de la CEDEAO - L'Abao se réadapte aux enjeux et défis

L'Association des banques de l'Afrique de l'Ouest (ABAO) est dans un tournant crucial de son évolution. Une prise de conscience qui a fait l'objet de réflexions des enjeux et nouveaux défis des banques de la zone de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao). Ce, en vue d'asseoir les acquis et consolider sa gouvernance devant permettre de renforcer d'avantage la confiance de ses membres actuels et à venir.

Au nombre de 250 banques, l'Association des banques de l'Afrique de l'ouest (Abao) composée de la zone anglophone et francophone doit consolider ses acquis et se projeter dans le futur pour répondre efficacement aux besoins de financement des économies respectives. Opérant dans la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao), l'Abao se penche sur son système bancaire et financier relativement à l'harmonisation des règles et des pratiques bancaires et financières ainsi que sur la base de données des risques de crédits bancaires de la Cedeao.

"Les situations actuelles et futures nous obligent à revoir le fonctionnement notre système bancaire et financier si bien entendu nous sommes prêts à accompagner le financement de nos économies respectives", a reconnu le président de l'Abao Thierno Seydou Nourou Sy, hier jeudi 7 juillet, à Dakar, à l'ouverture des travaux de la 76 ème réunion ordinaire du conseil exécutif et de la 40 ème assemblée générale de l'Abao, un organe à travers lequel la Commission et les Etats de la Cedeao traitent avec le système bancaire et financier de la zone.

Estimant que l'Association des banques de l'Afrique de l'Ouest (Abao) se trouve à un tournant crucial de son évolution fait savoir que celle-ci doit " asseoir et consolider sa gouvernance en vue de renforcer la confiance de ses membres actuels et futurs".

Il a par ailleurs laissé entendre que l'association qu'il dirige a engagé d'importantes opérations d'approvisionnement et d'élargissement & quot; de ses partenariats en signant des protocoles d'accords avec des organisations internationales de grande envergure.

"D'autres protocoles d'accords sont en cours de négociation avec d'autres institutions tout aussi significatives", a-t-il joint. Pour impliquer toutes les organisations intervenant dans le domaine bancaire et financier de la Cedeao, "il a été initié une vigoureuse politique d'attraction de nouveaux membres consistant à proposer l'adhésion pleine et entière au sein de l'association".

Ange Mancabou, porteur du message du ministre des Finances et du budget dira que ce dernier dit être convaincu que l'accentuation de la collaboration entre d'une part les Etats, les banques centrales, les banques primaires et les établissements financiers, les banques de développement, les bourses des valeurs, les systèmes financiers décentralisés d'autre part aboutira à l'émergence d'un espace économique fortement intégré dans un environnement macroéconomique viable et un système bancaire et financier performant.