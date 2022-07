Ile Maurice: Des herbes et des épices pour maigrir

Des recettes minceur gorgées de saveurs. Curcuma, cumin, cannelle, romarin... sont de parfaits alliés d'un régime. Dites adieu aux plats fades.

Les herbes et les épices apportent du goût et de la couleur à nos assiettes. Elles nous aident à prendre plaisir à manger des plats healthy. Ajouter des épices à nos recettes, les rend plus diététiques. Elles possèdent également des propriétés minceur. Les vitamines et les minéraux qu'elles contiennent participent au brûlage des graisses. D'autres complètent l'action minceur en agissant directement sur le métabolisme, par exemple étant des coupefaim. Selon une étude américaine parue en 2011 dans The journal of Nutrition, certaines épices atténuerait les effets néfastes des lipides des repas riches en graisses.

Pas de plats mauriciens sans un ti pima. Et on a bien raison car le piment contient de la capsaïcine qui lui donne le goût piquant mais qui possède également des propriétés minceur. Quand la température du corps augmente, pour retrouver une température normale, le corps va brûler plus de calories. Le piment est aussi un excellent digestif qui aide à réduire le taux de sucre dans le sang. Ah, notre bon vieux piment.

Dans le cadre d'un régime, on privilégie souvent des cuissons à la vapeur qui peuvent être très fades. Pour leur donner du peps, les herbes et les épices sont vos meilleures alliées. Elles sont odorantes et stimulent les papilles gustatives. Légumes et poissons deviennent comme par magie très appétissants. Par exemple, le curcuma qu'on peut associer aux légumes, aide l'intestin à gérer les changements alimentaires qui surviennent au cours d'un régime

Les herbes et épices ne sont cependant pas des aliments miracle. Elles sont efficaces quand on a une alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie. Il faut s'accorder du temps pour de l'exercice physique régulièrement, pour bien dormir et réduire sa consommation d'alcool et de cigarette.

Pourquoi utiliser du sel quand on a des épices et des herbes pour relever les goûts des plats et leur donner des saveurs insoupçonnées ? Elles suffisent souvent à elles seules dans un plat et lui assurent une qualité gustative originale. Même chose pour les desserts. Il n'y a pas que le sucre pour leur donner du goût. Vanille, cannelle, cardamome, menthe, basilic... Exprimez votre créativité ! La cannelle est intéressante car elle a des vertus anti-inflammatoires, digestives, calmantes et antioxydantes.

N'oubliez pas les thés aux épices (cardamome, clou de girofle, cannelle, muscade), thé vert pour son côté détox, l'infusion curcuma gingembre et citron pour ses vertus anti-inflammatoires et l'infusion cannelle et gingembre pour un ventre plat. Continuez d'assimiler la nourriture au plaisir, c'est se donner une chance de maintenir un poids stable sur le long terme, en évitant l'effet yoyo.