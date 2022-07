Ile Maurice: Royaume-Uni - Suella Braverman, d'origine mauricienne, aspirante PM

Réactions mitigées de nos compatriotes

La ministre de la Justice britannique est allée droit au but lors d'une interview à Robert Peston, de la chaîne ITV, jeudi. Suella Braverman, âgée de 43 ans, d'origine mauricienne, a affirmé qu'elle sera de la course, s'il y en a une, à la direction du parti conservateur pour succéder à Boris Johnson comme Premier ministre.

"Ce serait le plus grand honneur", a-t-elle affirmé avant de faire référence à ses parents qui sont arrivés sans rien en Grande-Bretagne. Un pays qui leur a donné de l'espoir, une sécurité et des opportunités.

La mère de l'aspirante Premier ministre britannique, Uma Mootien-Pillay, une Mauricienne, a été infirmière pendant 45 ans à Brent et son père, un Kenyan, anciennement employé par une association de logement. Suella Braverman, Attorney General depuis le 13 février 2020 en remplacement de Geoffrey Cox, est aussi la nièce de Mahen Kundasamy, ex-haut-commissaire mauricien à Londres.

L'annonce de Suella Braverman ne laisse pas insensibles des Mauriciens installés au Royaume-Uni. Pour Shabana Raman, membre de la Canterbury Conservative Association et de l'organisation des femmes conservatrices, qui intervient à titre personnel, il est encore trop tôt pour se prononcer sur l'identité du prochain chef de parti, n'ayant pas encore vu la liste finale des candidats.

"En tant que Mauricienne, je suis très fière que Mme Braverman soit notre Attorney General et je la félicite d'avoir eu le courage de se lancer dans la course. C'est une femme formidable et extrêmement inspirante", affirme Shabana Raman.

D'ajouter toutefois : "Cela dit, nous avons besoin d'un leader (d'expérience) pour remplacer M. Johnson ; un leader capable de rassembler le parti et le pays alors que nous essayons de faire face à la crise économique et à la guerre en Ukraine."

De conclure que, personnellement, elle ne pense pas que Suella Braverman "soit suffisamment expérimentée pour accomplir cette tâche et pour accomplir notre mandat avant les prochaines élections générales. Mais comme je l'ai dit, il est trop tôt pour juger. J'ai hâte de voir sa campagne pour le leadership et d'entendre son point de vue".

De son côté, Diana Seesurrun Deerpalsingh, ne cache pas sa fierté. "D'être Mauricienne et de voir une personne d'origine mauricienne aspirer à devenir leader et à gouverner un pays comme le Royaume-Uni. Cela pourrait être un signal d'alarme pour les jeunes mauriciennes qui aspirent à suivre les pas de Suella Braverman, car nous, les femmes, avons toutes les qualités pour diriger, gouverner et être au sommet d'un État", fait valoir notre interlocutrice.