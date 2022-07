Cote d'Ivoire: Aéroport FHB d'Abidjan - Un avion d'Air Côte d'Ivoire a failli craché - L'espace aérien fermé..

Grosse frayeur ce samedi 09 juillet 2022 aux environs de 20 heures, à l’aéroport Internationale Félix Houphouët-Boigny (FHB) d’Abidjan-Port bouet.

Un avion de type Bombardier appartenant la compagnie Air Côte d’Ivoire, en provenance de Korhogo (nord) a failli crasher. Selon les premières informations que nous avons reçues aux environs de 21 heures, « L’appareil de type Bombardier appartenant à la Compagnie Air Côte d’Ivoire qui venait de Korhogo a eu des difficultés à l’atterrissage (…). Il s’agit d'un Q400. Les vols sont déroutés vers Accra en ce moment. Pompiers et Police sont sur place. Pas de dommages et l’avion a été évacué. Le train avant n'est pas sorti, il a donc piqué du nez et a pu se stabiliser avant la fin de piste .... Dieu merci... Elle dit que c’était juste une erreur du pilote. Tout le monde croyait atterrir dans la mer. Mais par la grâce de Dieu, il a pu contrôler l’appareil… Il n’y a pas de mort ni de blessé. L’espace aérien est fermé»

A voir les premières images envoyées par des informateurs, on voit bien qu’il s’agit bien d’un avion de Air Côte d’Ivoire, qui est allé jusqu’en bout de piste. Heureusement, es informations reçues ont été confirmées en partie par le Général Abdoulaye Coulibaly, président du Conseil d’Administration de Air Côte d’Ivoire et de la société Aéroport international d’Abidjan (Aeria). Cette dernière est la structure en charge de la gestion de l’aéroport d’Abidjan.

Joint par téléphone juste aux environs de 21 heures 27 minutes, alors qu'il était aux côtés des services de secours déployés sur place, il nous a dit simplement : «… Il n’y a pas eu de mort ni de blessé…». Certainement, il veut laisser le soin au ministère des Transports de faire une déclaration officielle qui donnera plus de détails sur les circonstances de cet atterrissage raté. Rappelons que depuis plus d’un mois il pleut beaucoup et régulièrement sur Abidjan.