Sud-Soudan: "En tant que catholiques, nous devons nous engager pour la paix et la justice dans le pays" - anniversaire de l'indépendance du pays

Tombura Yambio — "Le 9 juillet a toujours été pour moi un moment joyeux consacré à la planification, à la réflexion et au rassemblement avec la famille et les amis pour remercier Dieu pour la liberté et le don de notre nation bien-aimée". C'est en ces termes que l'évêque Barani Eduardo Hiiboro Kussala, du diocèse de Tombura Yambio, s'est adressé à la population à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan.

"Les célébrations de cette année, poursuit le Prélat dans la note envoyée à l'Agence Fides, ont été très spirituelles, couronnées par la visite de l'envoyé spécial du Pape François, le Cardinal Pietro Parolin, qui a séjourné dans notre capitale Juba pendant trois jours, priant, encourageant et bénissant tous les membres de notre nation !"

L'évêque Hiiboro a également souligné que l'événement de cette année est certainement différent : "nous continuons à souffrir des effets de la pandémie, des conflits internes et de diverses formes de violence qui limitent nos rencontres et nos célébrations. Il est également différent parce que nous devons nous engager à reconnaître plus consciemment que toutes les personnes sont créées égales et sont dotées par Dieu des droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la poursuite du bonheur. Nous sommes appelés à contribuer à façonner notre nation pour aider à préserver ces droits. En tant que catholiques, nous devons prier et travailler pour une nation dans laquelle règnent la paix et la justice pour tous, et le respect de chaque individu."

"Nous sommes reconnaissants pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, mais nous osons aussi en demander davantage, nous implorons le Seigneur de nous aider à rester pacifiquement unis, protégés par l'amour divin." L'évêque Hiiboro conclut en assurant les familles de ses prières : "Que Dieu bénisse l'État d'Équatoria occidental, la République du Sud-Soudan et chacun d'entre vous avec une paix durable !"

Le 9 juillet 2011, la région sud du Soudan a fait sécession et est devenue le Sud-Soudan, le 54e État indépendant du continent africain (voir Agence Fides 10/7/2021). L'indépendance a été obtenue après de longues années de guerre civile, à la suite d'un référendum organisé en janvier 2011, au cours duquel 99 % de la population a choisi la séparation.