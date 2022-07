Congo-Brazzaville: Conte - Une soirée autour du feu ponctue les activités de Jorus Mabiala à Pointe-Noire

Au bord de la mer et le soir au Mbongui ont reuni, le 6 juillet au Centre des ressources du conte et des arts de l'oralité à Côte matève, dans le 6e arrondissement Ngoyo, les amoureux et férus du conte qui sont venus dire au revoir à Jorus Mabiala, conteur congolais résidant à Marseille, après son long séjour de travail dans la ville océane et d'autres villes du pays.

Après près de dix mois d'activités dans la ville océane, Jorus Mabiala, conteur de la compagnie Africa Graffitis, a offert une journée de conte en guise d'aurevoir, en organisant le conte au bord de la mer et le dernier Mbongui autour du feu. Deux activités qui ont connu la participation de Jules Ferry Moussoki, comédien et conteur congolais, médaillé d'or aux 8es Jeux de la Francophonie en 2017 à Abidjan (Côte d'Ivoire).

Au cours de cette journée dédiée au conte, les conteurs d'Africa Graffitis, Jules Ferry Moussoki et Jorus Mabiala ont égayé le public d'abord à la plage en fin de journée puis au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité en soirée. Les contes d'ici et d'ailleurs, les animations diverses autour du feu, les danses ont égayé le public heureux d'avoir participé à une journée mémorable.

Signalons que Jorus Mabiala, le conteur congolais résidant à Marseille, a, lors de son séjour au Congo, joué avec sa compagnie de conte "Africa Graffitis" dans les écoles, les lieux et salles de spectacles, sans oublier les nombreux spectacles et rencontres diverses, formations et ateliers qu'il a initiés au Centre des ressources du conte et des arts de l'oralité à Côte matève.