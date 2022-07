Congo-Brazzaville: Diplomatie - Mohamed Bek El Fadel prend ses fonctions

Le premier consul honoraire du Gabon à Pointe-Noire a été investi dans ses fonctions le 7 juillet par Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, en présence de René Makongo, ambassadeur du Gabon en République du Congo et de plusieurs membres de représentations consulaires.

L'installation de Mohamed Bek El Fadel, âgé de 30 ans, dans ses nouvelles fonctions de consul honoraire du Gabon à Pointe-Noire renforce la cordialité des relations qui existent entre le Congo et le Gabon, deux pays voisins qui vont davantage raffermir leur coopération à travers cette nouvelle représentation.

René Makongo, ambassadeur du Gabon au Congo, a exhorté le nouveau consul à entretenir une bonne collaboration avec les autorités politiques, administratives et militaires de la ville océane en respectant les lois et règlements en vigueur en République du Congo."Vous allez désormais partager votre temps entre vos unités de production et le Consulat car cette nouvelle carrière que vous entamez requiert les qualités humaines, professionnelles, mais aussi la disponibilité, le contact, l'efficacité...", a-t-il fait savoir au consul.

En remettant le drapeau national de la République du Gabon et les autres attributs du pouvoir à Mohamed Bek El Fadel, Alexandre Honoré Paka, préfet du département de Pointe-Noire, a traduit la volonté inébranlable des présidents Ali Bongo Ondimba du Gabon et Denis Sassou N'Guesso du Congo de raffermir les relations qui unissent les deux pays.

Installé dans ses fonctions, le nouveau consul honoraire du Gabon à Pointe-Noire a déclaré : "M. le préfet, je mesure la délicatesse de la tâche qui m'attend et je fonde mon espoir sur votre encadrement et soutien pour satisfaire les attentes de l'Etat gabonais" . Et d'ajouter "Dans l'accomplissement de mes fonctions, je vais m'atteler au renforcement des relations d'amitié entre le peuple congolais et gabonais, contribuer à la dynamisation de la coopération entre nos deux pays, singulièrement dans les échanges commerciaux. J'exhorte les Gabonais et gabonaises qui ont choisi le Congo comme seconde patrie à respecter scrupuleusement ses lois et règlements en vigueur pour consolider le vivre-ensemble avec la population du département de Pointe-Noire".

Mohamed Bek El Fadel est né le 14 septembre 1992 à Libreville au Gabon. Il fit ses études primaires à l'école franco-britannique de Libreville, avant de les poursuivre au lycée français de Beyrouth au Liban pour le cycle secondaire. Après ses études supérieures, il entame une vie professionnelle dans une société familiale. En 2013, il crée Atlas Congo, une société de communication et de régie publicitaire d'impression et d'affichage de grands formats.