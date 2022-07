Congo-Brazzaville: Communauté musulmane Ahmadiyya - Quatorzième conférence annuelle à Bandundu

La grande activité a coïncidé avec l'inauguration, par le représentant légal et chef missionnaire de cette communauté en RDC, l'Amir Jama'at Khalid Mahmood Shahid, de la nouvelle mosquée construite à Mushie.

La Communauté musulmane Ahmadiyya de la province du Kwilu a accueilli le représentant légal et chef missionnaire de cette communauté en République démocratique du Congo (RDC), l'Amir Jama'at Khalid Mahmood Shahid. C'était à l'occasion de la quatorzième Jalsa Salana (conférence annuelle) qui s'est déroulée du 1er au 2 juillet.

Sous la tutelle du missionnaire régional dans la ville de Bandundu, Maulana Farid Ahmad Bhatti, près de neuf cent cinquante fidèles et visiteurs ont assisté à cette conférence annuelle. À cette occasion, de nombreux discours portant sur des sujets divers ont été prononcés pour l'encadrement des participants.

Après la Jalsa Salana, l'Amir Jama'at Khalid Mahmood Sahib a conduit une forte délégation pour l'inauguration de la mosquée Qamar, une bâtisse de douze mètres de longueur et huit de largeur. Elle est relevée de deux longs minarets de 10 m chacun.

La Jalsa Salana, rappelle-t-on, a été commencée en 1889 par le fondateur de la Communauté musulmane Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad, le messie promis et Imam Al Mahdi. L'objectif est de permettre aux musulmans ahmadis d'utiliser la Jalsa Salana comme un événement pour l'avancement spirituel et moral, l'interaction sociale bénéfique ainsi que pour augmenter la relation personnelle avec Dieu. Cette conférence s'organise, depuis un certain temps, partout à travers le monde.

Une mosquée construite en six mois

La construction de cette bâtisse religieuse, note-t-on, a duré six mois. Pour l'inauguration de cette mosquée, cette agglomération, Mushie, a accueilli deux cent soixante-dix personnes. Parmi les invités, on peut citer l'administratrice du territoire, le commandant de la police, l'inspecteur de l'auditorat militaire ainsi que les représentants des confessions religieuses. Chacun des participants à cette cérémonie a donné une impression très positive sur cette mosquée, notant que c'est un monument important de la cité qui contribue au développement du territoire et à la propagation des excellents enseignements de l'Islam, tout en permettant l'encadrement des fidèles musulmans ahmadis.

L'Amir Jama'at a appelé les musulmans de la communauté qu'il dirige à refléter les véritables valeurs de l'Islam par leurs conduite et caractère exemplaires. "Maintenant que cette mosquée est construite, c'est à vous de la peuple afin d'adorer Dieu et de diffuser les enseignements bénies de l'Islam ", a-t-il souligné. Et de rappeler aux musulmans ahmadis que s'ils manquent à leurs devoirs envers autrui, leurs prières ne seront d'aucun avantage.

Pour le représentant légal et chef missionnaire de cette communauté en RDC, en effet, " cette mosquée n'est pas uniquement un sanctuaire pour les fidèles ". Elle sera ouverte, a-t-il fait savoir, à la communauté dans son ensemble afin de promouvoir la paix et la bienveillance. Cette session s'est terminée par une prière silencieuse dirigée par l'Amir Jama'at. Et un dîner a clôturé toutes les activités.