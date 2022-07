Algérie: Tamanrasset - Importants acquis et actions en cours pour répondre aux attentes des citoyens

Tamanrasset — La wilaya de Tamanrasset, à l'instar d'autres régions du pays ayant souffert des affres du colonialisme et de ses lourdes et douloureuses répercussions sur le développement socio-économique, n'a pas tardé à voir cette situation difficile s'estomper avec le recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 juillet 1962.

Marquant la fin d'une époque obscure vécue par le peuple algérien qui a brisé la mainmise du colonialisme français sur tout le territoire, cette date fut le déclic pour la wilaya de Tamanrasset pour enclencher une action de développement, tous azimuts.

L'Amenokal de l'Ahaggar, Ahmed Idabir, a, dans un témoignage à l'APS, indiqué que la région de Tamanrasset s'est lancée, après l'indépendance, dans une révolution d'envergure de développement et de réalisation des projets multiformes, relevant que ces programmes ont permis de mettre en valeur les potentialités agricoles et industrielles locales, et de booster l'investissement.

Au volet Agriculture, la wilaya de Tamanrasset recèle une surface agricole arable de 16.265 ha, dont une superficie de plus de 15.000 ha exploités, y compris 12.000 ha irrigués, dédiés au développement de la phœniciculture, l'arboriculture, les cultures maraichères, la céréaliculture et la culture fourragère.

Dans l'optique d'encourager et d'accompagner les agriculteurs pour développer davantage leurs activités, une enveloppe de plus de 2,6 milliards DA a été consacrée au titre du Fonds national de développement rural (FNDR), pour le développement des segments culturaux et la diversification de la production agricole locale.

Le transfert de l'eau d'In-Salah vers Tamanrasset, projet salvateur

Entre-autres projets de développement structurants dont a bénéficié cette région de l'extrême sud du pays, l'on relève le projet stratégique de transfert de l'eau d'In-Salah vers Tamanrasset sur 750 km, traduisant, ainsi, les efforts louables et les importants investissements entrepris durant cette période pour l'amélioration des conditions de vie de la population locale.

Inscrit au titre de la stratégie de l'Etat portant développement des régions du Sud du pays, ce mégaprojet porte sur un transfert d'eau à la faveur de la réalisation de huit (8) stations de pompage, de 162 ouvrages de stockage, châteaux et réservoirs, d'une capacité globale de 143.000 m3, avec une dotation unitaire de 175 litres/habitant.

Cet ouvrage a permis de couvrir largement les besoins en eau de la région et des centres de vie à la faveur de la mobilisation des ressources hydriques de 433 forages, la réalisation d'un réseau d'adduction de 1.700 km, d'un autre de distribution de 2.800 km, portant, ainsi, le taux de raccordement au réseau d'alimentation en eau potable à 97% à Tamanrasset, accompagné d'une augmentation du raccordement au réseau d'assainissement d'un taux de 95%.

Des actions de développement de même envergure ont aussi été projetées dans la région pour booster l'économie locale, consistant en l'entrée en service, pour un montant colossal de plus de 778 millions DA, d'une dizaine de projets d'investissement, tous secteurs confondus.

Par ailleurs, le secteur du tourisme dans la wilaya de Tamanrasset revêt une importance particulière traduite par la réalisation d'infrastructures devant lui permettre un développement global, dont douze (12) structures hôtelières, onze (11) campings, à la satisfaction des touristes venus découvrir la région.

L'on relève, à ce titre, que 1.135 touristes, dont 1.007 nationaux, ont séjourné en 2021 dans cette wilaya qui offre également d'autres activités accompagnant le tourisme, dont l'artisanat pratiqué par plus de 600 artisans immatriculés à la Chambre de l'artisanat.

Découpage administratif: réaliser un développement équilibré

Dans le but de rapprocher l'administration de l'administré, améliorer le service public et assurer un développement équilibré, la démarche du nouveau découpage administratif a permis de promouvoir dix (10) circonscriptions administratives du Sud du pays au rang de wilayas.

Ainsi, les deux régions d'In-Guezzam et In-Salah, distantes respectivement de 400 km et 750 km de la wilaya de Tamanrasset, ont été promues au rang de wilaya par souci d'atteindre un développement homogène et prendre en charge les préoccupations des populations locales en leur épargnant les longs déplacements vers l'ancienne wilaya pour des motifs administratifs.

Approché par l'APS, Hacen Karbadou, membre de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) d'In-Guezzam, a affirmé que l'installation des assemblées élues, APW et APC, dénote de la grande volonté des hautes instances du pays d'accompagner les populations des régions enclavées, frontalières notamment, dans la promotion de leurs conditions de vie.

La wilaya de Tamanrasset connait actuellement la réalisation, pour une enveloppe de 94 milliards DA, de nombreux projets de développement, dont celui de la route reliant les deux régions de Silet et la zone frontalière de Tin-zaouatine, celle d'In-Guezzam-Tin-Zaouatine, en sus d'autres actions de modernisation de la RN-1, la transsaharienne entre Silet (Tamanrasset) et Timiaouine (Bordj Badji Mokhtar).

De même, la réalisation et l'équipement des structures hospitalières de Tamanrasset, Tin-Zaouatine et In-Guezzam figurent au programme de développement de la wilaya qui s'est dotée également d'une nouvelle résidence estudiantine de 1.000 lits, de deux (2) lycées, deux (2) collèges et cinq (5) écoles primaires.

De nombreux citoyens se félicitent de cet essor du développement enclenché depuis l'indépendance à l'instar de Abderrahmane Bedhboudha, membre de l'association socioculturelle de dynamisation de la société civile de Tamanrasset, qui a indiqué qu'en dépit des efforts fournis par l'Etat pour la réalisation d'un développement global, certains secteurs demeurent en quête davantage d'installations pour répondre aux attentes de la population, avant d'appeler à la préservation et la protection des acquis.

Pour sa part, Cheikh Zenani Bekkai, un des vaillants Moudjahid du front Sud du pays durant la glorieuse guerre de libération nationale, a convié les jeunes à s'imprégner de l'esprit nationaliste et à protéger la patrie.