Congo-Brazzaville: Conte - Julles Ferry Moussoki en tournée nationale

C'est au total six dates bouclées dans l'agenda du conteur congolais, Julles Ferry Moussoki, qui l'ont déjà conduit tour à tour à Brazzaville et Pointe-Noire et dans les prochains jours à Ouesso puis Oyo.

Débutée à Brazzaville, le 2 juillet dernier, la tournée du projet culturel " Le soir au Mbongui " continue de se déployer sur le plan national. Le conteur congolais a livré trois spectacles les 5,6 et 9 juillet à Pointe-Noire. Des spectacles qui ont eu lieu dans des salles, à l'espace Yaro et à l'espace Kunkode, ainsi qu'au bord de la mer dans une ambiance bon enfant. " Le public était ravi de vivre ces moments et on pouvait lire sur les visages cette gaieté. En effet, pendant longtemps, ce genre de rendez-vous n'était plus vivable dans nos communautés. Le conte, le mbongui avait disparu. Et donc c'était une grande joie de faire revivre ces moments ici à Pointe-Noire. Les grands-parents, adultes et enfants ont d'ailleurs souhaité que le conte se perpétue à travers de telles initiatives ", a déclaré Julles Ferry Moussoki, dont les contes majeurs partagés durant ce périple sont entre autres " Mpandi et les deux objets magiques ", ainsi que " La fille qui courait derrière sa chance ".

Dans la suite de cette tournée, l'artiste congolais est appelé à être sur scène, le 14 juillet dans la ville de Ouesso, dans le département de la Sangha, et le 18 juillet, sauf changement de programme, à Oyo, dans le département de la Cuvette. Avec le français comme langue de communication ainsi que quelques séquences en langues nationales, Le soir au Mbongui permettra au public de ces deux localités, enfants et adultes, de se donner rendez-vous pour écouter et savourer la culture traditionnelle et moderne à travers les contes d'hier et d'aujourd'hui, devinettes, mythes et rites.

Le soir au Mbongui est un projet culturel initié par la compagnie Nzonzi et dirigé par Julles Ferry Moussoki, conteur médaillé d'or en contes aux 8e jeux de la Francophonie à Abidjan en 2017, dans le but de transmettre la culture orale, de partager et de recueillir des besoins traditionnels de la population, de mettre en valeur les sites historiques et touristiques du Congo et de véhiculer les valeurs morales à la population. Cet événement s'inscrit dans l'optique de la valorisation et de la dynamisation de la culture ancestrale de l'oralité qui a longtemps caractérisé le continent africain, et en parallèle la société congolaise.

" Le soir au Mbongui est une manière pour nous de revitaliser cette tradition qui a tendance à disparaître au nom de la mondialisation. Le soir au Mbongui ambitionne la promotion, la diffusion et la vente des spectacles de l'oralité au plan national. Le programme permet aussi de faire revivre les instants de joie à l'image de nos Mbongui hier, sous le rythme des contes, des proverbes, des devinettes, des danses, des percussions et bien d'autres expressions artistiques de la parole et du langage ", a fait savoir Julles Ferry Moussoki.

Notons que pour cette tournée, Julles Ferry Moussoki est en ccompagnie de Préférée Banzouzi et Steve Tchibinda, également conteurs. Davy Malonga en est le régisseur général. Au regard des fonds à mobiliser pour la réussite de cette tournée, appelée à se déployer également dans d'autres localités du pays, la compagnie Nzonzi se dit ouverte à tout type de partenariat et sponsoring.