Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2022 - Les nominés dans les différentes catégories désormais connus

La 3e édition de la soirée du mérite pontenegrin dénommée Ponton Awards 2022 a lieu le 21 août au Rocher des Ages. Prélude à la cérémonie, Gildas Bakala, président du comité d'organisation dudit évènement et Philippe Gervie Bassintsa, avocate, au barreau de Pointe-Noire, présidente du jury, ont animé une conférence de presse le 7 juillet pour édifier le public sur l'activité.

Le trophée du mérite pontenegrin dit Ponton Awards distingue les pontenegrins méritants qui s'illustrent dans les différentes catégories en lice, à savoir Excellence entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idées novatrices, l'impact social, et la passion ; Engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation de la jeunesse et la participation au développement ; Excellence sport (idées novatrices, l'impact social et la passion) ; Les modèles artistiques, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promeut l'influence positive, l'orientation éducative ainsi que la création et Les sociétés culturelles qui ont dans leur fonctionnement une politique culturelle importante et qui accompagnent les projets artistiques."

Les Ponton Awards sont aujourd'hui à leur 3e édition. C'est une plateforme de valorisation de l'excellence locale, une synergie d'action entre les médias qui accompagnent l'événement et les partenaires ainsi que les sponsors qui, grâce à leur apport multiforme, contribuent à la réalisation de l'activité " , a dit Gildas Bakala. Il a également révélé que "l'impact sur la ville est perceptible puisque de nombreux partenaires ne cessent de se joindre au projet en dépit du contexte économique difficile tout comme certains anciens lauréats qui soutiennent sans cesse l'évènement".

Selon Philippe Gervie Bassintsa, présidente du jury composé de cinq membres venant de plusieurs horizons (justice, communication, culture, monde des affaires etc.... ), le mérite et le talent sont les critères essentiels qui vont guider le jury à distinguer le meilleur dans les cinq catégories. Le public va également se prononcer par vote à partir du 9 juillet via le numéro WhatsApp: 05 563 63 63.

Les nominés dans les cinq catégories :

Excellence entrepreneuriat :

Edrine Samba, Ceo de maniocquerie du Congo, une entreprise spécialisée dans la transformation et la vente des produits dérivés du manioc ;

Roch Nzoko, entrepreneur, Ceo de Zoko village, un site touristique ;

Bio Charbon Wumela ;

Akwaba Tours and Travel, agence touristique.

Engagement jeunesse

Gabie Seinzor, fondatrice de la plateforme Futures mamans 242 ;

Sophie Mignot, philanthrope, plus connu sous le nom de Kasdal House ;

Lio Cruss Galiu, styliste, propriétaire de la marque Lio Cruss Style Design ;

Roselyne Ahissi, entrepreneure, styliste et fondatrice de la plateforme Koteya CG ;

Modèles artistiques

Queen Tawa, styliste, modéliste, patronne de ligne de vêtement Liputa Swagga ;

Beautresor Flaverick Kouta, cinéaste, promoteur culturel.

Excellence sport

Astride Mikoko, gymnaste artistique et rythmique ;

Athletic Club, un centre de formation de football ;

Sociétés culturelles

Elais Hôtel ;

Musée Cercle africain.