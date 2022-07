Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Fraye Foncko Dupo prône la formation des jeunes et le social

Le candidat indépendant au double scrutin, législatif et local, à la circonscription électorale de Talangaï 4, Fraye Foncko Dupo, a organisé, le 8 juillet à Brazzaville, un meeting de fin de campagne pour réitérer ses promesses aux électeurs, dont celle de repartir la moitié de ses émoluments aux habitants de sa circonscription.

" Le combat que je mène dans nos quartiers est celui de la sociale démocratie. Il s'agira pour nous de redonner l'honneur et la dignité à tous (... ) et faire revivre le social dans toutes ses facettes. Une fois élu, le temps dévoilera la sincérité de mes promesses à partir de l'attitude de proximité, du voisinage envers mes mandants. La moitié de mes émoluments sera versé aux présidents des comités de zone pour gérer les cas sociaux ", a expliqué Fraye Foncko Dupo.

Dans les quartiers 607, 608 et 609 du sixième arrondissement de Brazzaville, le candidat indépendant a recruté des experts pour former les jeunes de sa circonscription aux métiers de conduite, gardiennage, informatique et autres.

Outre la formation des jeunes et le social, le candidat indépendant promet la création de deux associations dont l'une pour les retraités et l'autre pour les mamans. Il a profité de ce meeting pour offrir plus de six cents pièces de pagnes aux filles mères et aux femmes habitant les quartiers 607, 608 et 609.

Au cours de cette rencontre, la direction de campagne du candidat a présenté à la population la liste des treize conseillers et a insisté sur le choix de leur logo ainsi que de leurs candidats pendant le double scrutin du 10 juillet 2022 à Talangaï 4.

Sa direction de campagne a donné des consignes à la population, leur demandant d'aller massivement voter tôt le matin, mais dans le calme.

Signalons que pour ce double scrutin(législatives et locales), la circonscription de Talangaï 4 est disputée par Faustin Elenga, candidat du Parti congolais du travail, et l'indépendant Fraye Foncko Dupo.