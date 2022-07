Ile Maurice: Elections législatives et locales - Maurice Mavoungou appelle à la cohésion

Pour clôturer sa campagne électorale ce 8 juillet, Maurice Mavoungou, candidat du Mouvement action et renouveau (MAR), parti de la majorité présidentielle, qui brigue un cinquième mandat dans la troisième circonscription de l'arrondissement 1, Emery Patrice Lumumba, sillonnant différents quartiers de ladite circonscription, a appelé ses mandants à la cohésion, au vivre-ensemble et au respect du code de bonne conduite.

Plutôt que de faire un carnaval comme bon nombre de candidats, Maurice Mavoungou, alias " Ya Momo ", comme l'appelle affectueusement la population de Lumumba 3, a opté pour une marche.

Ainsi, en compagnie de son suppléant, Victor Beli, et de Roland Bouity Viaudo, président du MAR, venu les soutenir, appuyé par une foule, le candidat a sillonné différents quartiers de cette circonscription (Libodo, OCH et autres). Partout où elle est passée, la délégation a été reçue avec des chants, danses et cris de joie de la population qui reconnait en Maurice Mavoungou l'homme qui a changé le visage de leurs quartiers et contribué à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Cela avec des actions qui ont permis, pendant son quatrième mandat, entre autres, d'assainir et réduire les inondations et mettre l'éclairage public au quartier Libodo, d'implanter des forages pour approvisionner la population en eau potable sur l'avenue Charles-De-gaulle à l'OCH. Il a également amélioré les conditions de travail du personnel du Centre de santé intégré de Lumumba 3, sécurisé le CEG Kwamé- Krumah par la réfection de son mur de cloture. Hommes, femmes, jeunes et vieux n'ont pas hésité de dire leur reconnaissance au candidat pour ses différentes actions menées en leur faveur.

En rapport à sa vision "Continuons ensemble", Maurice Mavoungou entend continuer avec la population les actions amorcées depuis 2002, entre autres, construire un ouvrage de franchissement au quartier Libodo, réfectionner et équiper le CEG Kwamé-Nkrumah (qui est en état de délabrement) comme cela avait été fait dans les écoles publiques Charles-Miningou et Lien-Athanase-Dambou. Un forage est aussi en cours de construction dans la zone de Nuits belles.

"Nous n'avons pas vocation à remplacer le gouvernement, mais nous ne pouvons pas rester insensibles aux préoccupations de nos mandants, surtout de nos concitoyens. C'est ainsi que nous avons résolu de réaliser ces actions pour soulager la population et leur permettre d'avoir un minimum de bien-être, en attendant les solutions durables du gouvernement qui passent par la mise en œuvre de la municipalisation accélérée additionnelle", a expliqué Maurice Mavoungou. Tenant compte de certains petits incidents survenus pendant la campagne électorale, ce dernier a appélé la population de Lumumba 3 à la cohésion, au vivre- ensemble et au respect du code de bonne conduite pour des élections apaisées.

"...Que les élections ne soient pas une occasion pour que la division s'installe dans notre circonscription électorale, dans nos quartiers. Pendant et surtout après la campagne nous n'aimerions pas voir le désordre s'y installer a conclu le candidat Maurice Mavoungou.