Gabon: "Le RPM, notre œuvre commune a su prendre son envol et ses marques" ABC

Le Président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) a adressé un message de circonstance pour le 5è anniversaire de cette formation politique. Un message dans lequel, Alexandre Barro Chambrier met en lumière, les hauts et les bas rencontrés durant ces cinq années de vie du parti.

Libreville, le 9 juillet 2022

Militantes, Militants ;

Mes chers Patriotes,

Opposés à la montée de l'injustice, au dévoiement des libertés et à la régression de notre pays, nous avons, il y a cinq ans, franchi une nouvelle étape dans la lutte pour l'alternance et le changement. Nous nous sommes, dans les circonstances du moment, dotés d'une organisation politique plus structurée, destinée à unir, dans un large rassemblement, tous les patriotes désireux de participer à la formulation d'une offre politique alternative, plus en phase avec les aspirations profondes du peuple gabonais.

Malgré les intrigues de toutes sortes, nous avons poursuivi notre marche en avant en surmontant de multiples épreuves. Nous avons, depuis lors, parcouru un long chemin, certes semé d'embûches, mais couronné de succès, grâce d'une part, à la justesse de notre ligne politique et organisationnelle définie par le 1er Congrès Extraordinaire d'Avril 2019, et d'autre part, à la force de nos convictions.

Bien que beaucoup reste à faire, nous pouvons aujourd'hui nous féliciter, à juste titre, des résultats obtenus dans un laps de temps aussi court. Nous avons, en effet, su procéder à une clarification et à un approfondissement de notre ligne politique, ce qui nous a permis d'assainir nos rangs et de raffermir notre détermination à continuer le combat pour le triomphe de nos idéaux de développement, de démocratie et d'équité.

Dans le même temps, nous avons revu en profondeur nos méthodes de travail, en mettant un accent particulier sur une meilleure occupation du terrain, avec pour objectif principal, l'élargissement continu de nos rangs et l'implantation du Parti sur l'ensemble du territoire national. C'est le fruit de tout ce travail méticuleux qui a abouti à la mise en place et à la légalisation du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, le RPM.

Le RPM, notre œuvre commune a su prendre son envol et ses marques. Il ne cesse d'apparaitre, dans le paysage politique de notre pays, comme une des principales forces montantes, résolument ancrées dans l'opposition patriotique.

Munis d'un tel instrument qu'il nous faut consolider, développer et protéger comme la prunelle de nos yeux, nous devons redoubler d'ardeur dans notre combat pour l'avènement d'un autre Gabon, débarrassé des maux qui le minent.

Dans cette entreprise, nous devons nous départir de tout scepticisme, de tout défaitisme et propager avec confiance nos idées et nos projets au sein de la population. Nous devons raffermir nos convictions, renforcer notre vision commune et notre unité d'action.

Nous devons investir le terrain, sillonner nos villes et nos campagnes, nos quartiers, nos villages et nos cantons . Nous devons affirmer nos différences et œuvrer à développer notre proximité avec le peuple dont nous portons les attentes.

Nous devons en particulier démontrer l'importance que nous attachons à la défense des intérêts des plus démunis, des personnes vivant avec un handicap, des jeunes et des femmes en leur faisant aussi de la place, à tous les niveaux, des instances du Parti.

Militantes, Militants,

Mes chers Patriotes,

Après 13 ans de gestion calamiteuse du Gabon, le pouvoir en place est à bout de souffle. Il n'a plus rien de concret à proposer aux gabonaises et aux gabonais. Il nous appartient donc de bien nous préparer afin de relever les importants et immenses défis qui nous attendent. Dans cette perspective, nous devons plus que jamais croire en l'avenir. Il n'y a pas de fatalité qui nous condamnerait à demeurer plus longtemps dans la misère et la précarité.

A l'occasion de ce 5ème anniversaire du Parti, je vous invite donc à plus d'action et à la prise en main résolue du destin de notre pays. C'est là une tâche historique qui nous incombe et que nous devons assumer avec enthousiasme.

Joyeux anniversaire à notre Parti !

Longue vie au RPM !

President Du Rpm